Protest mai puțin obișnuit. Trupul unui bărbat mort a fost adus la primărie în semn de revoltă

Un conflict fără precedent a izbucnit în comuna Tinca, județul Bihor, între administratorul centrelor sociale, Viorel Pașca, și primarul comunei, Teodor Coste, după ce trupul neînsuflețit al unui bătrân fără aparținători a fost transportat la Primărie, în semn de protest față de nivelul impozitelor pe care Pașca spune că este obligat să le plătească pentru imobilele în care sunt îngrijite persoane vulnerabile.
Incidentul a avut loc după decesul unui bărbat în vârstă de 92 de ani, bolnav de cancer, care locuia de mai mulți ani într-unul dintre centrele administrate de Viorel Pașca.
Viorel Pașca: „Legea spune că primarul trebuie să se ocupe de înmormântarea persoanelor fără aparținători”
Administratorul centrelor sociale susține că gestul său a fost unul simbolic și că a dorit să atragă atenția asupra obligațiilor legale ale autorităților locale, arată bihon.ro.
Potrivit acestuia, după ce a fost informat că impozitele pentru clădirile din Tinca au fost majorate, a decis să solicite Primăriei să organizeze înmormântarea bătrânului decedat, invocând prevederile legale referitoare la persoanele fără familie sau aparținători.
Viorel Pașca afirmă că plătește impozite de ordinul miilor de lei pentru fiecare dintre casele în care sunt adăpostite persoane aflate în dificultate și consideră că nivelul taxelor este disproporționat.
El susține că pentru unele imobile impozitul anual a ajuns la peste 5.000 de lei, deși, spune acesta, este vorba despre clădiri vechi folosite exclusiv pentru cazarea și îngrijirea bolnavilor și a persoanelor fără posibilități materiale.
Administratorul centrelor reclamă taxe „mult peste nivelul obișnuit”
Viorel Pașca afirmă că nu a solicitat scutirea de la plata taxelor locale, însă consideră că impozitele stabilite de administrația locală sunt exagerate comparativ cu cele aplicate altor proprietăți.
Totodată, acesta susține că, în cei aproape 20 de ani de activitate, a îngrijit aproximativ 3.000 de persoane vulnerabile și a organizat înmormântarea a circa 900 dintre acestea, fără a solicita sprijin financiar din partea autorităților locale.
Într-un mesaj publicat ulterior pe rețelele sociale, Pașca a precizat că persoanele găzduite în centrele sale sunt trimise de instituții publice din întreaga țară, inclusiv direcții de asistență socială, spitale, primării și alte autorități.
De asemenea, el a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi cerut reduceri de taxe pe motiv că desfășoară activități sociale și a negat că l-ar fi amenințat pe edil, conform sursei citate mai sus.
Primarul: Centrele funcționează fără autorizațiile necesare
Primarul comunei Tinca, Teodor Coste, susține însă că nivelul impozitelor este stabilit în conformitate cu hotărârile Consiliului Local și cu prevederile legale.
Edilul afirmă că imobilele deținute de Viorel Pașca sunt încadrate ca proprietăți aflate în proprietatea unei persoane fizice și că activitatea desfășurată în acestea nu beneficiază de autorizațiile necesare pentru a fi încadrată drept serviciu social.
Potrivit primarului, tocmai lipsa acestor autorizații face imposibilă aplicarea unui regim fiscal specific centrelor sociale.
Teodor Coste spune că i-a recomandat administratorului să conteste în instanță deciziile privind impozitele dacă le consideră nelegale.
Dispută și în privința transportării trupului neînsuflețit
Scandalul a escaladat după ce trupul bărbatului decedat a fost adus în fața Primăriei Tinca cu o mașină funerară.
Primarul susține că i-a cerut lui Viorel Pașca să organizeze înmormântarea, așa cum ar fi procedat și în alte cazuri, iar ulterior trupul a fost transportat la capela din localitate.
La rândul său, Viorel Pașca afirmă că persoana decedată a fost îmbrăcată, introdusă într-un sac mortuar și așezată într-un sicriu, iar după transport acesta a fost recuperat de firma de servicii funerare, urmând ca autoritățile locale să asigure, dacă apreciază necesar, un alt sicriu pentru înmormântare.
Acuzații reciproce între cele două părți
Conflictul dintre cele două părți continuă și în spațiul public.
Primarul susține că activitatea centrelor sociale ridică probleme din punct de vedere legal și și-a exprimat îngrijorarea că administrația locală ar putea fi obligată, în viitor, să suporte costurile înmormântării unui număr mare de persoane provenite din afara comunei.
De cealaltă parte, Viorel Pașca afirmă că, dacă autoritățile competente consideră că activitatea sa este ilegală, dorește să primească o decizie oficială și susține că este dispus chiar să doneze gratuit imobilele statului, dacă acestea vor fi folosite pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile.