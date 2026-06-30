Protest mai puțin obișnuit. Trupul unui bărbat mort a fost adus la primărie în semn de revoltă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 18:29

Un conflict fără precedent a izbucnit în comuna Tinca, județul Bihor, între administratorul centrelor sociale, Viorel Pașca, și primarul comunei, Teodor Coste, după ce trupul neînsuflețit al unui bătrân fără aparținători a fost transportat la Primărie, în semn de protest față de nivelul impozitelor pe care Pașca spune că este obligat să le plătească pentru imobilele în care sunt îngrijite persoane vulnerabile.

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