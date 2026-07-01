Ciprian Ciucu, primarul șpăgar, s-a răzgândit acum o cunoaște pe Denise Rifai. Ce spune despre dosarul de la DNA

Publicat 1 iul. 2026, 08:51 Actualizat 1 iul. 2026, 09:08 Sursă Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu a dat primele declarații cu privire la dosarul uriaș în care este implicat. Deși inițial a spus că nu o cunoaște pe Denise Rifai, acum s-a răzgândit. „Nu am spus niciodată așa ceva”, a transmis edilul Capitalei. Totodată, Ciprian Ciucu a transmis că acuzația împotriva sa trebuie dovedită de către procurori. Acesta a adăugat că nu este o perioadă ușoară și că nu a luat niciun fel de mită.

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