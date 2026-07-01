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Politica· 2 min citire

Ciprian Ciucu, primarul șpăgar, s-a răzgândit acum o cunoaște pe Denise Rifai. Ce spune despre dosarul de la DNA

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 08:51
Actualizat1 iul. 2026, 09:08
SursăRealitatea PLUS

Ciprian Ciucu a dat primele declarații cu privire la dosarul uriaș în care este implicat. Deși inițial a spus că nu o cunoaște pe Denise Rifai, acum s-a răzgândit. „Nu am spus niciodată așa ceva”, a transmis edilul Capitalei. Totodată, Ciprian Ciucu a transmis că acuzația împotriva sa trebuie dovedită de către procurori. Acesta a adăugat că nu este o perioadă ușoară și că nu a luat niciun fel de mită.

Ciprian Ciucu: Din... în acest moment, vă dați seama, din cauze obiective, nu pot să dau detalii din dosar. Dar sunt convins că adevărul va ieși la iveală, pentru că este o acuzație împotriva mea pe care corul trebuie să o dovedească. În ceea ce mă privește, sunt încrezător, nu am nimic de ascuns, colaborez cu ei, vin la controlul judiciar și, na, mergem mai departe. Evident că nu este o perioadă deloc ușoară pentru mine, pentru familia mea, dar... din pentru că știu că eu nu am luat mită, da? Nu am niciun fel de emoții. Singura mențiune pe care aș vrea să o fac este că sunt anumite publicații care o prezintă pe doamna... cum o cheamă? Odeta cumva...

Reporter: Deci nu o cunoașteți?

Ciprian Ciucu: ...nu știu cum o cheamă...

Reporter: Odeta Nestor?

Ciprian Ciucu: ...o prezintă ca pe o apropiată a mea. Ceea ce nu... ceea ce nu este adevărat. Deci nu este o apropiată a mea, aș vrea ca acele titluri să nu mai fie. Alte detalii referitoare la acest dosar nu pot să vă dau în acest moment din motive obiective.

Reporter: Să ne lămuriți un singur aspect, vă rugăm. Până la urmă, o cunoașteți sau nu pe Denise Rifai? Ați participat într-una dintre emisiunile dânsei...

Reporter: Ați spus că nu o cunoașteți inițial.

Ciprian Ciucu: Nu am zis așa ceva.

Reporter: Așa... la intrarea în bloc ați spus că nu o cunoașteți. Să ne lămuriți, apar declarații contradictorii.

Ciprian Ciucu: Nu... vă dați seama că atunci când multe persoane pun întrebări în același timp, este greu ca să faci diferența.

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