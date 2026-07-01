Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Ciprian Ciucu, primarul șpăgar, s-a răzgândit acum o cunoaște pe Denise Rifai. Ce spune despre dosarul de la DNA
Publicat1 iul. 2026, 08:51
Actualizat1 iul. 2026, 09:08
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Ciucu a dat primele declarații cu privire la dosarul uriaș în care este implicat. Deși inițial a spus că nu o cunoaște pe Denise Rifai, acum s-a răzgândit. „Nu am spus niciodată așa ceva”, a transmis edilul Capitalei. Totodată, Ciprian Ciucu a transmis că acuzația împotriva sa trebuie dovedită de către procurori. Acesta a adăugat că nu este o perioadă ușoară și că nu a luat niciun fel de mită.
Citește și
- 09:42Omul lui Bolojan pasează vina la Nicușor Dan: cum se "spală pe mâini" după blocaj
- 09:32 Radu Miruță are timp de ironii, în timp ce metroul este inundat. ”Unii ar fi vrut ca, de azi, prețul biletului să crească la 7 lei”
- 08:24Daniel Udrescu: Un Guvern demis nu este un Guvern interimar. NU lui Bolojan. Limitele constituționale ale deciziilor CSAT
- 08:20Ilie Bolojan, după ce a fost acuzat că l-a mințit pe preșdinte: ”Nicușor Dan a creat o criză în interiorul PNL”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News