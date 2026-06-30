Bolojan pregătește o sesiune extraordinară în Parlament. Toți liderii partidelor sunt invitați la discuții

Publicat 30 iun. 2026, 21:50 Actualizat 30 iun. 2026, 21:53 Sursă Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan va purta discuții cu liderii tuturor formațiunilor politice reprezentate în Parlament pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, în vederea dezbaterii proiectelor de lege care stau la baza implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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