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Politica· 2 min citire
Bolojan pregătește o sesiune extraordinară în Parlament. Toți liderii partidelor sunt invitați la discuții
Bolojan pregătește o sesiune extraordinară în Parlament.
Publicat30 iun. 2026, 21:50
Actualizat30 iun. 2026, 21:53
SursăAgerpres
Premierul interimar Ilie Bolojan va purta discuții cu liderii tuturor formațiunilor politice reprezentate în Parlament pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, în vederea dezbaterii proiectelor de lege care stau la baza implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
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