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Politica· 1 min citire
Parlamentul României a adoptat proiectul AUR pentru declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române
AUR
Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat inițiativa legislativă AUR pentru declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române.
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