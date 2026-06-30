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Politica· 1 min citire

Parlamentul României a adoptat proiectul AUR pentru declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române

AUR

AUR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 14:57

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat inițiativa legislativă AUR pentru declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române.

Potrivit proiectului de lege, ziua de 10 septembrie va fi dedicată comemorării memoriei protopopului Aurel Munteanu, fost luptător pentru libertatea și demnitatea românilor din zona Huedin și a Munților Apuseni.

Deputatul AUR, Ilie Alin Coleșa, inițiator al proiectului legislativ, a susținut în plenul Camerei Deputaților că votarea inițiativei depășește sfera partinică, fiind un demers simbolic pentru protejarea și cinstirea identității naționale.

„Este un proiect simbolic privind declararea drept erou și martir al națiunii române a protopopului Aurel Munteanu. Spiritul nu este partinic, nu este revanşard şi, aşa cum în creştinism noi reţinem martiriu, reţinem exemplul personal care ne dă identitate, aşa şi aici nu reţinem cine l-a omorât, nu dorim să reţinem asta.

Important este martiriul lui şi exemplul pe care ni-l dă şi identitatea pe care ne-o oferă în felul acesta”, a declarat deputatul AUR, Ilie Alin Coleșa.

Proiectul de lege a fost adoptat cu o majoritate de 276 de voturi exprimate pentru dintr-un număr de 277 de parlamentari prezenți.

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