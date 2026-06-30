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Politica· 1 min citire

Ipocrizia lui Bolojan continuă. Oamenii lui Șoșoacă primesc funcții, în timp ce veteranii din PNL sunt înlocuiți

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 11:50
SursăRealitatea PLUS

Ipocrizia lui Ilie Bolojan atinge cote maxime. Premierul demis continuă să aducă în PNL parlamentari din tabăra extremistă. Asta după ce senatorul SOS România, Adrian Peiu, a fost primit în rândurile PNL direct la vârful filialei liberalilor din Ialomița. Acum, Ilie Bolojan a mai adus în partid doi senatori pe care până nu demult îi numea extremiști: Ștefan Borțun și Dorin Silviu Petrea, aleși pe listele partidelor POT, respectiv SOS România, potrivit Realitatea PLUS.

Ștefan Borțun a explicat că decizia de a deveni liberal a luat-o după Congresul PNL, în urma căruia Ilie Bolojan a fost reconfirmat șeful liberalilor. Acesta a precizat că nu a fost contactat de senatorii PNL, ci a decis singur să meargă la aceștia. „E alegerea mea personală. Eu am lucrat 36 de ani în privat, știu ce înseamnă reformă și reformele se fac și în ziua de azi în economia liberă”, a precizat acesta.

Senatorul Dorin-Silviu Petrea a anunțat în plenul Senatului înscrierea în grupul parlamentar al PNL. Acesta le-a mulțumit liberalilor că a fost acceptat în cadrul partidului.

La rândul său, senatorul Adrian Peiu, devenit membru al PNL, după ce a intrat în Parlament pe listele SOS România, și-a trădat valorile extremiste. „M-am înscris pe listele SOS. Diana Şoşoacă m-a folosit pe mine, eu am folosit-o pe ea. A fost un câștig de ambele părți”, a transmis Adrian Peiu. Bolojan l-a numit președintele interimar al organizației PNL Ialomița, după îndepărtarea din conducerea filialelor a liderilor PNL din tabăra Veștea.

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