Ipocrizia lui Bolojan continuă. Oamenii lui Șoșoacă primesc funcții, în timp ce veteranii din PNL sunt înlocuiți

Publicat 30 iun. 2026, 11:50 Sursă Realitatea PLUS

Ipocrizia lui Ilie Bolojan atinge cote maxime. Premierul demis continuă să aducă în PNL parlamentari din tabăra extremistă. Asta după ce senatorul SOS România, Adrian Peiu, a fost primit în rândurile PNL direct la vârful filialei liberalilor din Ialomița. Acum, Ilie Bolojan a mai adus în partid doi senatori pe care până nu demult îi numea extremiști: Ștefan Borțun și Dorin Silviu Petrea, aleși pe listele partidelor POT, respectiv SOS România, potrivit Realitatea PLUS.

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