Rogobete îl acuză pe Bolojan de ipocrizie: „Reforma nu este să lași oamenii fără pâine pe masă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 13:21

Fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, lansează un atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, după ce acesta a invocat nevoia de reformă pentru a justifica măsurile economice dure. Rogobete susține că reforma reală nu se face prin tăieri, blocaje și discursuri politice, ci prin decizii asumate, consultări și rezultate concrete.

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