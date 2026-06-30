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Politica· 1 min citire

Blocajul politic continuă: Parlamentul intră în vacanță fără ca România să aibă un premier desemnat

Parlament

Parlament

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 07:32

Criza guvernamentală din România rămâne nerezolvată. Parlamentul intră în vacanța de vară începând de miercuri, 1 iulie, ultima zi a sesiunii legislative ordinare fiind marți, 30 iunie.

Două propuneri pe masa președintelui

Pe masa președintelui Nicușor Dan se află în continuare două propuneri de premier: Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, candidatul comun al PNL, USR și UDMR. Conducerea PSD a stabilit în unanimitate că propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru este Sorin Grindeanu, partidul anunțând că este gata să își asume guvernarea printr-un cabinet minoritar.

Soluția „coaliției mici”, vehiculată de UDMR

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că o variantă de ieșire din criză ar fi refacerea guvernării PNL-PSD-UDMR cu un nou premier, precizând că noul termen pentru conturarea unei coaliții ar putea fi sfârșitul lunii iulie.

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