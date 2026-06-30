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Politica· 1 min citire
Blocajul politic continuă: Parlamentul intră în vacanță fără ca România să aibă un premier desemnat
Parlament
Criza guvernamentală din România rămâne nerezolvată. Parlamentul intră în vacanța de vară începând de miercuri, 1 iulie, ultima zi a sesiunii legislative ordinare fiind marți, 30 iunie.
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