Grindeanu pune piciorul în prag: Fără voturile PSD nu se poate face majoritate

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 iun. 2026, 17:33

Sorin Grindeanu i-a atacat dur atât pe liberali, cât și pe membrii USR, despre care susține că-și schimbă constant poziția. Liderul PSD a declarat că partidul său nu va vota un executiv din care nu face parte. Mai mult, Grindeanu susține că nu se poate crea o majoritate parlamentară fără voturile social-democraților.

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