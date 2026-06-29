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Politica· 1 min citire
Grindeanu pune piciorul în prag: Fără voturile PSD nu se poate face majoritate
Sorin Grindeanu i-a atacat dur atât pe liberali, cât și pe membrii USR, despre care susține că-și schimbă constant poziția. Liderul PSD a declarat că partidul său nu va vota un executiv din care nu face parte. Mai mult, Grindeanu susține că nu se poate crea o majoritate parlamentară fără voturile social-democraților.
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