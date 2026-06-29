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Politica· 1 min citire

Grindeanu pune piciorul în prag: Fără voturile PSD nu se poate face majoritate

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 iun. 2026, 17:33

Sorin Grindeanu i-a atacat dur atât pe liberali, cât și pe membrii USR, despre care susține că-și schimbă constant poziția. Liderul PSD a declarat că partidul său nu va vota un executiv din care nu face parte. Mai mult, Grindeanu susține că nu se poate crea o majoritate parlamentară fără voturile social-democraților.

"PSD, de la început, a avut aceeași poziție: să rămânem în cadrul coaliției, iar PSD vrea să facă parte din guvern. Nu noi ne‑am schimbat punctul de vedere.

Și am spus că nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Nu noi ne‑am schimbat punctul de vedere, ceilalți.

Cum și noi avem nevoie de alte voturi în afara coaliției: dacă PSD nu votează, nici ceilalți nu au majoritate. (...) Am văzut ce a declarat Hunor. Sunt de acord că avem nevoie de o calmare, dar e nevoie de un guvern.

Dacă e să ne luăm după sondaje și facem anticipate, cum facem majoritate? PNL a făcut rezoluție că nu mai guvernează cu PSD, așa că cine guvernează?" a declarat Sorin Grindeanu.

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