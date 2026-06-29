PSD blochează varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „Nu îl vom vota sub nicio formă! Este o propunere rușinoasă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 11:48

Partidul Social Democrat (PSD) a lansat un atac extrem de dur la adresa conducerii PNL, după vehicularea numelui europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Printr-o poziție oficială de o virulență fără precedent, social-democrații anunță că vor bloca prin vot orice tentativă de instalare a acestuia la Palatul Victoria, acuzându-l pe președintele PNL, Ilie Bolojan, că vulnerabilizează țara prin această nominalizare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre PSDSiegfried Mureșan