PSD blochează varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „Nu îl vom vota sub nicio formă! Este o propunere rușinoasă”

Partidul Social Democrat (PSD) a lansat un atac extrem de dur la adresa conducerii PNL, după vehicularea numelui europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Printr-o poziție oficială de o virulență fără precedent, social-democrații anunță că vor bloca prin vot orice tentativă de instalare a acestuia la Palatul Victoria, acuzându-l pe președintele PNL, Ilie Bolojan, că vulnerabilizează țara prin această nominalizare.
Acuzații de trădare politică și legături cu „trecutul corupt”
În documentul transmis de PSD, Siegfried Mureșan este atacat dur cu privire la debutul carierei sale politice. Reprezentanții social-democrați susțin că acesta ar fi intrat în Parlamentul European beneficiind de logistica politică a vechiului regim PDL/PMP.
„A ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti. Pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL”, se arată în comunicat.
Agenda europeană versus interesele României: Agricultura și relația cu SUA
PSD își fundamentează refuzul pe activitatea de la Bruxelles a eurodeputatului liberal, pe care îl acuză că ar fi complet rupt de realitățile economice și sociale ale țării, după două decenii petrecute în afara granițelor.
Principalele reproșuri de natură geopolitică și economică aduse de PSD sunt:
Vot împotriva fermierilor români: Social-democrații susțin că Mureșan ar fi sprijinit interesele altor state în cadrul Acordului Mercosur, în detrimentul agriculturii naționale.
Lipsa de conexiune cu țara: Mureșan este descris ca un funcționar de la Bruxelles cu „zero cunoștințe despre realitățile din România”, care „a lucrat mai mult în simbria statului german”.
Orientare anti-americană: PSD lansează un avertisment sever în planul politicii externe, catalogându-l pe Mureșan drept „profund anti-american”, într-un context internațional în care Parteneriatul Strategic cu SUA reprezintă pilonul principal de securitate al României.
Mesaj tăios pentru Ilie Bolojan: „A băgat economia în recesiune”
Criticile social-democraților nu l-au ocolit nici pe liderul liberal Ilie Bolojan, cel indicat ca fiind artizanul acestei propuneri de premier. PSD consideră că viziunea economică a PNL este una păguboasă și promite să nu devină complice la promovarea unei astfel de echipe guvernamentale.
„Este omul lui Bolojan, care a băgat economia în recesiune. Un om cu aceeași mentalitate politică și economică nu poate face schimbarea cerută de români!”, afirmă conducerea PSD.
Comunicatul se încheie cu un mesaj categoric de respingere a negocierilor pe această temă: „PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă! Rușine Bolojan, pentru această propunere de premier!”