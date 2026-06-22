România, reprezentată de trei echipe în Liga Campionilor la handbal

Publicat 22 iun. 2026, 13:13 Actualizat 22 iun. 2026, 13:20

România va fi reprezentată de trei echipe în ediția 2026/2027 a Ligii Campionilor la handbal. La feminin, Gloria Bistrița și CSM București vor lupta pentru un loc în Final Four, în timp ce la masculin, Dinamo va fi singura reprezentantă tricoloră.

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