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România, reprezentată de trei echipe în Liga Campionilor la handbal

Gloria Bistrița handbal (foto: profimedia)

Gloria Bistrița handbal (foto: profimedia)

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Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 13:13
Actualizat22 iun. 2026, 13:20

România va fi reprezentată de trei echipe în ediția 2026/2027 a Ligii Campionilor la handbal. La feminin, Gloria Bistrița și CSM București vor lupta pentru un loc în Final Four, în timp ce la masculin, Dinamo va fi singura reprezentantă tricoloră.

EHF a publicat luni lista oficială a echipelor acceptate pentru sezonul viitor. Gloria Bistrița și Dinamo își asiguraseră prezența încă din start, datorită coeficientului de țară, în calitate de campioane naționale. CSM București a solicitat un upgrade și a primit răspuns pozitiv, urmând să încerce din nou să se califice în Final Four-ul de la Budapesta.

Adversarele lui Gloria Bistrița și CSM București

Competiția feminină va reuni 16 echipe. Alături de CSM București, au mai fost confirmate prin upgrade Odense (Danemarca), Nykobing (Danemarca), Borussia Dortmund (Germania), Ferencvaros (Ungaria) și Sola (Norvegia).

Calificate direct sunt Metz, deținătoarea trofeului, și campionele naționale din Croația, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Muntenegru, Norvegia și Slovenia. Singura echipă refuzată a fost Molde (Norvegia).

Format extins la masculin

Competiția masculină vine cu un nou format în 2026/2027, cel mai important element de noutate fiind extinderea de la 16 la 24 de echipe.

Dinamo se regăsește printre cele zece campioane calificate automat, alături de giganți precum Barcelona, PSG, Veszprem sau Kolstad. Alte 13 echipe au primit upgrade, printre care Vardar, Porto, Partizan sau Montpellier.

Tragerea la sorți pentru ambele competiții va avea loc pe 26 iunie. Fetele debutează pe 5-6 septembrie, băieții pe 9-10 septembrie.

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