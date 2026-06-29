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Politica· 2 min citire

PNL ia în calcul două scenarii de guvernare: Guvern minoritar PSD sau alianță PNL-USR-UDMR

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 12:49

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), anunță că noul Guvern poate fi instalat în doar 24 de ore, dacă se ajunge la un consens în urma negocierilor. Printre scenariile luate în calcul se numără un executiv minoritar PSD sau o formulă de coaliție PNL-USR-UDMR, ambele condiționate de semnarea unui acord pentru continuarea reformelor în România.

„Cred că e nevoie să fim constructivi și să găsim o soluție. Trebuie să se înțeleagă cele două părți asupra acelui acord”, a subliniat Mircea Abrudean, făcând apel la maturitate politică din partea partenerilor de dialog.

PNRR și reformele, prioritățile PNL în negocieri

Președintele Senatului a ținut să precizeze că Partidul Național Liberal nu a impus condiția unei rotative la guvernare. În schimb, miza principală a liberalilor rămâne asumarea unui acord ferm, axat pe continuarea reformelor structurale și pe îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru atragerea fondurilor din PNRR.

Guvern cu drepturi depline în 24 de ore

În ceea ce privește calendarul de învestire, Abrudean este convins că lucrurile se pot mișca extrem de rapid. Acesta a explicat că, dacă partidele ajung la o înțelegere și un nou premier este desemnat până în această seară, Executivul poate fi instalat oficial în termen de 24 de ore.

„E important ca România să aibă un guvern cu puteri depline. Nu-și dorește nimeni o situație de interimat prelungită la nesfârșit”, a punctat liderul liberal, adăugând în același context că „Ilie Bolojan nu se ține agățat”.

În final, Mircea Abrudean a reiterat importanța dialogului imediat, lansând o invitație directă către celelalte forțe politice: „Haideți să ne punem la masă și să negociem o soluție”.

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