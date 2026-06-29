PNL ia în calcul două scenarii de guvernare: Guvern minoritar PSD sau alianță PNL-USR-UDMR

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 12:49

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), anunță că noul Guvern poate fi instalat în doar 24 de ore, dacă se ajunge la un consens în urma negocierilor. Printre scenariile luate în calcul se numără un executiv minoritar PSD sau o formulă de coaliție PNL-USR-UDMR, ambele condiționate de semnarea unui acord pentru continuarea reformelor în România.

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