Disperare în tabăra lui Ilie Bolojan. Oamenii s-au activat și lansează atacuri

Publicat 29 iun. 2026, 14:45 Sursă Realitatea PLUS

Disperarea politică a atins cote alarmante în tabăra oamenilor lui Ilie Bolojan. Activați de urgență în spațiul public pentru a spăla imaginea partidului, lideri precum europarlamentarul Siegfried Mureșan au trecut la atacuri frontale împotriva PSD, conform Realitatea PLUS.

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