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Politica· 1 min citire

Disperare în tabăra lui Ilie Bolojan. Oamenii s-au activat și lansează atacuri

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 14:45
SursăRealitatea PLUS

Disperarea politică a atins cote alarmante în tabăra oamenilor lui Ilie Bolojan. Activați de urgență în spațiul public pentru a spăla imaginea partidului, lideri precum europarlamentarul Siegfried Mureșan au trecut la atacuri frontale împotriva PSD, conform Realitatea PLUS.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Mureșan a încercat să construiască mitul PNL-ului curat, salvator și complet străin de dezastrul economic actual. Siegfried Mureșan a afirmat că „ „premierul Bolojan este cel care a salvat România de la criza economică în care o dusese guvernul Ciolacu și PSD”.

Problema este că din „guvernul crizei” nu a făcut parte doar PSD, ci și PNL-ul, mână în mână cu social-democrații, împărțind ministere, funcții, privilegii și semnând aceleași decizii care au aruncat deficitul bugetar în aer.

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