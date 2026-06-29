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Politica· 1 min citire
Disperare în tabăra lui Ilie Bolojan. Oamenii s-au activat și lansează atacuri
Siegfried Mureșan
Publicat29 iun. 2026, 14:45
SursăRealitatea PLUS
Disperarea politică a atins cote alarmante în tabăra oamenilor lui Ilie Bolojan. Activați de urgență în spațiul public pentru a spăla imaginea partidului, lideri precum europarlamentarul Siegfried Mureșan au trecut la atacuri frontale împotriva PSD, conform Realitatea PLUS.
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