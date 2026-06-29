Premierul lui Bolojan: „Grindeanu, incapabil să câștige încrederea!”

Publicat 29 iun. 2026, 11:40 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Mureșan, atac murdar la Sorin Grindeanu! Omul lui Bolojan susține că liderul PSD va rămâne întotdeauna: „premierul ordonanței de urgență 13, incapabil să câștige încrederea pentru România.”

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