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Politica· 1 min citire

Premierul lui Bolojan: „Grindeanu, incapabil să câștige încrederea!”

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 11:40
SursăRealitatea PLUS

Siegfried Mureșan, atac murdar la Sorin Grindeanu! Omul lui Bolojan susține că liderul PSD va rămâne întotdeauna: „premierul ordonanței de urgență 13, incapabil să câștige încrederea pentru România.”

Omul lui Bolojan, atacuri disperate la Grindeanu

Europarlamentarul a scris pe rețelele sociale: „Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13.

Un alt moment de neîncredere a fost întârzierea la implementarea PNRR, fuga de reforme și deficitul de 9.3% al lui Marcel Ciolacu, cu Sorin Grindeanu membru al Guvernului.”- a transmis Siegfried Mureșan pe facebook.

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