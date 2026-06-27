Siegfried Mureșan îl atacă pe Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni: „PNL nu va vota un guvern condus de PSD”

Publicat 27 iun. 2026, 10:12 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile dintre PNL și PSD continuă după consultările de la Cotroceni. Siegfried Mureșan a lansat un atac direct la adresa lui Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că și-a schimbat poziția în privința funcției de premier și susține că liberalii nu vor susține un guvern condus de social-democrați, conform Realitatea PLUS.

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