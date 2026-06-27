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Politica· 1 min citire

Siegfried Mureșan îl atacă pe Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni: „PNL nu va vota un guvern condus de PSD”

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 10:12
SursăRealitatea PLUS

Tensiunile dintre PNL și PSD continuă după consultările de la Cotroceni. Siegfried Mureșan a lansat un atac direct la adresa lui Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că și-a schimbat poziția în privința funcției de premier și susține că liberalii nu vor susține un guvern condus de social-democrați, conform Realitatea PLUS.

Într-un mesaj transmis la scurt timp după consultările de la Palatul Cotroceni, Siegfried Mureșan a afirmat că Sorin Grindeanu și-a modificat poziția după ce, timp de două luni, ar fi evitat să își asume funcția de prim-ministru.

„Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu. De două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-o dată își dorește asta. Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate”, a transmis Siegfried Mureșan.

PNL anunță că nu va susține un premier PSD

Liderul liberal a subliniat că PNL nu va vota un guvern condus de PSD și a susținut că social-democrații sunt cei care au cele mai multe motive să se teamă de eventuale alegeri anticipate.

„Singurii care au un motiv să se teamă de alegerile anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23 la 13%”, a afirmat Siegfried Mureșan.

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