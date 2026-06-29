Băsescu, verdict dur despre blocajul politic: Bolojan vrea să rămână premier interimar „pe termen nelimitat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 08:47

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat situația politică actuală, în contextul discuțiilor pentru desemnarea unui nou premier. Acesta susține că fiecare dintre actorii implicați are propriul obiectiv, iar blocajul ar putea fi rezolvat abia la toamnă.

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