Băsescu, verdict dur despre blocajul politic: Bolojan vrea să rămână premier interimar „pe termen nelimitat”

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat situația politică actuală, în contextul discuțiilor pentru desemnarea unui nou premier. Acesta susține că fiecare dintre actorii implicați are propriul obiectiv, iar blocajul ar putea fi rezolvat abia la toamnă.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Traian Băsescu a analizat pozițiile principalilor lideri politici implicați în negocierile pentru formarea unui nou guvern. Fostul președinte afirmă că nimeni nu își dorește alegeri anticipate, însă nici nu există un acord clar pentru desemnarea unui premier.
”Mai vedem la toamnă! Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier pentru că ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE; Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moţiune de cenzură a primit “ordin constitutional de evacuare” din Palatul Victoria, el vrea la Palat; Dan nu vrea anticipate dar vrea ca partidele să-i facă treaba şi să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele; Parlamentul vrea vacanţă şi ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat”, scrie fostul preşedinte pe Facebook.
„Doar țara nu primește un guvern legitim”
Băsescu a comentat ironic faptul că, deși pare să existe un acord între actorii politici în privința evitării anticipatelor, țara rămâne fără un guvern legitim.
”Doar ţara nu primeşte un guvern legitim. Mai vedem la toamnă!”, conchide fostul preşedinte.
Blocajul continuă înainte de vacanța parlamentară
Blocajul continuă pe scena politică, în așteptarea desemnării unui nou premier, după retragerea primei nominalizări, Eugen Tomac, și respingerea în Parlament a celei de-a doua propuneri din partea președintelui, liberalul Adrian Veștea. Liderii politici din fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR și minorități, nu au ajuns la un acord politic pentru susținerea unui guvern în Parlament, deși șeful statului i-a chemat la Palatul Cotroceni și i-a pus față în față, vineri.
Presiunea pentru învestirea unui guvern este cu atât mai mare cu cât marți este ultima zi a sesiunii parlamentare, iar deputații și senatorii intră în vacanță.