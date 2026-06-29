Mihai Fifor susține că blocajul politic trebuie analizat în CSAT și îl acuză pe Bolojan că vulnerabilizează România

Senatorul PSD Mihai Fifor susține că blocajul politic din România a ajuns să fie o problemă de securitate națională și ar trebui analizat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
Reacția vine în ziua în care președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a CSAT în pregătirea Summitului NATO de la Ankara. Fifor consideră că decizia este firească, mai ales în contextul în care, susține acesta, din delegația care îl va însoți pe șeful statului ar urma să facă parte doi miniștri demiși, ministrul Apărării și ministrul de Externe.
Mihai Fifor: Blocajul politic poate deveni o vulnerabilitate pentru România
Mihai Fifor afirmă că pe ordinea de zi a CSAT ar trebui să se afle și situația politică internă, pe care o descrie drept urgentă și complicată. Acesta îl acuză pe Ilie Bolojan că ar ține țara blocată, într-un moment important pentru România.
„Tocmai de aceea, poate nu ar fi rău ca astăzi, pe ordinea de zi a CSAT să se afle și problema extrem de urgentă și complicată a modului în care premierul demis de aproape două luni înțelege să țină țara captivă, generând o vulnerabilitate strategică pentru România”, a transmis Mihai Fifor.
Senatorul PSD susține că ar trebui clarificate, la nivelul CSAT, și afirmațiile atribuite lui Ilie Bolojan privind o eventuală retrogradare a României în categoria junk.
„Ar putea fi o bună ocazie de a se lămuri, la cel mai înalt nivel, dacă afirmațiile atribuite lui Ilie Bolojan privind intenția retrogradării României în categoria junk cu bună știință au vreun fundament sau reprezintă doar simple speculații. Pentru că, dacă o asemenea logică ar exista și dacă reziliența economică a României ar fi pusă în pericol pentru atingerea unor obiective politice care nu au nimic de-a face cu bunăstarea românilor și cu interesul național, după ce economia a fost deja împinsă în recesiune și țara continuă să se confrunte cu dificultăți economice și sociale, atunci am vorbi despre o situație de o gravitate excepțională”, a mai transmis Fifor.
„Reziliența economică a României ține de securitatea națională”
Mihai Fifor mai spune că situația economică a țării trebuie privită și din perspectiva securității naționale. În opinia sa, CSAT ar trebui să stabilească dacă există acțiuni care pot vulnerabiliza interesele statului român.
„Reziliența economică a României ține de securitatea națională. Ține de CSAT. Este de maximă urgență ca CSAT să lămurească dacă există sau nu o acțiune coordonată care vulnerabilizează interesele fundamentale ale statului român”, a precizat senatorul PSD.
Acesta lansează acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan, despre care spune că ar fi responsabil de prelungirea blocajului politic.
„Până la această oră, tot ceea ce face Bolojan de aproape un an indică fie o nepricepere crasă, fie o agendă paralelă intereselor statului român. Și, în orice variantă, o iresponsabilitate fără margini”, a transmis Mihai Fifor.
Fifor: România trebuie să revină urgent în matca constituțională
Senatorul PSD susține că prelungirea blocajului depășește zona unui conflict politic obișnuit și ar trebui tratată cu seriozitate de instituțiile statului.
„Să ții țara blocată, captivă, doar pentru agenda ta și a grupurilor de interese mufate la banul public depășește cu mult sfera conflictului politic. Suntem deja într-o zonă extrem de periculoasă, iar CSAT ar trebui să se aplece cu toată seriozitatea asupra acestei situații”, a mai spus Fifor.
În final, Mihai Fifor afirmă că deblocarea situației politice a devenit urgentă și că România nu își mai poate permite continuarea acestei crize.
„România nu își mai poate permite prelungirea acestui blocaj. Deblocarea situației politice a devenit o urgență de securitate națională. Prin deciziile și blocajele pe care le generează, Ilie Bolojan a ajuns să reprezinte el însuși o vulnerabilitate pentru statul român. Pentru că atunci când interesele unui singur om sau ale unui grup ajung să țină captivă o țară într-un moment strategic atât de important, nu mai vorbim doar despre un conflict politic, ci despre o situație care trebuie analizată cu toată seriozitatea de instituțiile statului. România trebuie să revină urgent în matca constituțională”, a conchis senatorul PSD.