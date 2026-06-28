Nicoleta Pauliuc acuză existența unor campanii coordonate împotriva unor lideri PNL și cere explicații despre rețelele de boți

Scris de Vlad Conovaru Publicat: 28 iun. 2026, 17:36

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc susține că în interiorul partidului ar exista campanii coordonate atât în presa online, cât și pe rețelele sociale, menite să îi discrediteze pe cei care exprimă opinii diferite de cele ale actualei conduceri. Parlamentarul afirmă că a ridicat această problemă în cadrul ultimei ședințe a Biroului Politic Național al partidului și spune că a cerut explicații despre modul în care sunt finanțate astfel de acțiuni.

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