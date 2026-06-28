Nicoleta Pauliuc acuză existența unor campanii coordonate împotriva unor lideri PNL și cere explicații despre rețelele de boți

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc susține că în interiorul partidului ar exista campanii coordonate atât în presa online, cât și pe rețelele sociale, menite să îi discrediteze pe cei care exprimă opinii diferite de cele ale actualei conduceri. Parlamentarul afirmă că a ridicat această problemă în cadrul ultimei ședințe a Biroului Politic Național al partidului și spune că a cerut explicații despre modul în care sunt finanțate astfel de acțiuni.
Potrivit acesteia, fenomenul nu ar trebui tratat diferit în funcție de persoanele sau taberele politice care beneficiază de pe urma lui, iar standardele privind combaterea manipulării digitale ar trebui aplicate în mod egal tuturor actorilor politici.
Întrebări despre finanțarea unor campanii online
Nicoleta Pauliuc afirmă că, în cadrul conducerii PNL, a semnalat existența unor articole și campanii de promovare care îl favorizează pe președintele partidului, dar și a unor atacuri îndreptate împotriva membrilor care au poziții diferite.
Senatoarea susține că a atras atenția și asupra unei activități intense pe rețelele sociale, unde, în opinia sa, ar exista conturi false și troli implicați în amplificarea mesajelor politice. Ea spune că a cerut conducerii partidului să clarifice cine finanțează această infrastructură și dacă în spatele ei se află consultanți externi, în condițiile în care, potrivit răspunsului primit în ședință, aceste activități nu ar fi fost plătite din fondurile PNL.
„La ultimul Birou Politic Național al PNL la care am participat am expus două realități incontestabile.
Există campanii de presă orchestrate împotriva celor din partid care au altă opinie decât președintele, pe site-uri unde domnul Bolojan e glorificat.
Și există campanii coordonate în social media, cu troli și conturi false, mai agresive decât tot ce am văzut în perioada Georgescu.
Am întrebat cine plătește și dacă infrastructura asta digitală e folosită pentru reglarea conturilor interne din PNL. Mai mult, am cerut să ni se spună și dacă, în această ecuație, există, așa cum spune presa, un consultant extern.
Răspunsul, pe fugă, a venit de la Dan Motreanu: factura nu e plătită de PNL.
Bun. Atunci de cine?”, scrie senatoarea pe pagina sa de socializare.
Apel la aplicarea acelorași reguli pentru toți
În finalul mesajului, senatoarea susține că problema nu ține de persoanele sau partidele implicate, ci de folosirea unor metode care pot influența artificial percepția publică.
Ea consideră că, dacă manipularea digitală a fost prezentată drept o amenințare la adresa democrației în 2024, același standard trebuie păstrat și în prezent, indiferent cine este avantajat de astfel de mecanisme. În opinia sa, principiile privind combaterea rețelelor de boți și a amplificării artificiale a mesajelor politice trebuie aplicate în mod egal tuturor, fără diferențe determinate de apartenența politică.
„Boții și trolii nu au culoare politică. Nu devin curați fiindcă îi folosește cineva cu care ești de acord. Sunt o metodă. Iar o metodă nu se legitimează prin identitatea celui care o întrebuințează.
Dacă principiul a contat în 2024, contează și azi. Dacă a contat doar cât ne-a fost de folos, atunci nu a fost un principiu, ci o unealtă.
Cei care au cerut fermitate în 2024, când manipularea digitală era pe prima pagină, ar trebui să fie primii incomodați de ce se întâmplă acum în PNL. Nu pentru Bolojan și nu împotriva lui. Ci pentru ca standardul pe care ni l-am impus atunci să fi însemnat ceva.”