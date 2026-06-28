Oamenii lui Bolojan, formați la Berlin. Legăturile neștiute și miza de miliarde din spatele numirii premierului

În jurul negocierilor pentru viitorul Executiv dorit de Bolojan se regăsesc mai multe nume care au în comun un element: legături puternice cu Germania. De la propunerea ca premier a lui Siegfried Mureșan, până la Dominic Fritz și Oana Gheorghiu, fiecare om de încredere al prim-ministrului are un parcurs care include colaborări sau activitate importante în statul german, potrivit Realitatea PLUS.
În cazul unora, chiar și contracte date fără licitații către firme nemțești. Am cerut puncte de vedere celor menționați în acest material, însă până acum nu am primit niciun răspuns.
Seigfried Mureșan, propunerea lui Bolojan pentru funcția de premier
Seigfried Mureșan, propunerea lui Bolojan pentru funcția de premier este unul dintre politicienii români cu cele mai strânse legături cu Germania. Europarlamentarul provine dintr-o familie cu rădăcini în această țară. El a studiat la Berlin, acolo unde a fost bursier cu stagiu de pregătire la Parlamentul german. Timp de trei ani a fost consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum.
„Noi suntem partidul care a fondat Uniunea Europeană. Suntem partidul părinților fondatori ai Uniunii Europene. Sunt gata să fac parte din misiunea de a menține Partidul Popular European cea mai mare forță politică la nivel european.”
Parcursul său profesional s-a desfășurat în mare parte în jurul instituțiilor și structurilor politice germane, iar ulterior și-a continuat activitatea în Partidul Popular European, alături de formațiunile politice germane CDU și CSU.
Dominic Fritz, conexiuni la Berlin
„De ce candidează un neamț la Primăria Timișoara? Asta e povestea mea.”
Un alt nume care are conexiuni la Berlin este Dominic Fritz. Născut în Germania, actualul președinte al USR, și-a continuat studiile în statul german și a lucrat în administrația fostului președinte federal Horst Köhler înainte de a veni în România.
„Cu el am participat la negocieri de pace, am elaborat strategii si am colaborat cu multe institutii.”
Astăzi este unul dintre partenerii politici ai lui Ilie Bolojan în actuala majoritate parlamentară.
Oana Gheorghiu și contractul fără licitație
Lista continuă cu Oana Gheorghiu, proaspăt devenită vicepreședinte PNL. Anca Alexandrescu a demascat o manevră prin care aceasta a dat fără licitație un contract către o firmă din Germania. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel spune că înțelegerea pentru dezvoltarea portofelului digital a fost semnată cu una dintre firmele pentru care ar fi intervenise Oana Gheorghiu.
„S-a finalizat o procedură fără licitație, tot către Germania. Șeful ADR a fost aici în platou, a și făcut denunț la DNA, de altfel.”
„Au anulat o licitație și au atribuit un contract companiei pentru care doamna Oana Gheorghiu trimitea mail-uri la MAI, la STS și la ADR în care cerea în mod explicit detalii despre analiza pe care au făcut-o în legătură cu această companie.”
Dragoș Anastasiu și vizita în Germania
Și fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a trăit aproape 14 ani în Germania, unde a studiat medicina și a profesat înainte de a reveni în România. Totodată, una dintre primele sale vizite oficiale în calitate de vicepremier a fost în Germania.
Bolojan, acuzat de lipsă de transparență privind atribuirea contractelor
Și Bolojan a fost acuzat de lipsă de transparență privind atribuirea contractelor după ce l-a încheiat pe cel cu Rheinmetall. Compania germană urmează să primească peste 5,6 miliarde de euro din partea României, în calitate de principal contractor în cadrul programului. Parteneriatul dintre România și Rheinmetall în cadrul programului SAFE a stârnit nemulțumiri în industria europeană de apărare. Printre cei care au criticat guvernul Bolojan se numără și alte companii din Europa, precum Beretta.