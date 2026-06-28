Oamenii lui Bolojan, formați la Berlin. Legăturile neștiute și miza de miliarde din spatele numirii premierului

Publicat 28 iun. 2026, 07:13 Sursă Realitatea PLUS

În jurul negocierilor pentru viitorul Executiv dorit de Bolojan se regăsesc mai multe nume care au în comun un element: legături puternice cu Germania. De la propunerea ca premier a lui Siegfried Mureșan, până la Dominic Fritz și Oana Gheorghiu, fiecare om de încredere al prim-ministrului are un parcurs care include colaborări sau activitate importante în statul german, potrivit Realitatea PLUS.

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