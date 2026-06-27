Toni Neacșu: "Alegerile anticipate sunt posibile chiar și fără lege specială". Data posibilă: 22 noiembrie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 19:38

Avocatul Toni Neacșu a declarat sâmbătă seară, în exclusivitate într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, că organizarea alegerilor anticipate în România este posibilă chiar și în lipsa unei legi speciale, invocând prevederile constituționale în vigoare. Acesta susține că, potrivit calendarului legal și constituțional, cea mai apropiată dată posibilă pentru acest tip de scrutin ar fi 22 noiembrie.

Distribuie articolul