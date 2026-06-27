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Politica· 2 min citire
Toni Neacșu: "Alegerile anticipate sunt posibile chiar și fără lege specială". Data posibilă: 22 noiembrie
Toni Neacșu
Avocatul Toni Neacșu a declarat sâmbătă seară, în exclusivitate într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, că organizarea alegerilor anticipate în România este posibilă chiar și în lipsa unei legi speciale, invocând prevederile constituționale în vigoare. Acesta susține că, potrivit calendarului legal și constituțional, cea mai apropiată dată posibilă pentru acest tip de scrutin ar fi 22 noiembrie.
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