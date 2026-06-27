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Politica· 2 min citire

Toni Neacșu: "Alegerile anticipate sunt posibile chiar și fără lege specială". Data posibilă: 22 noiembrie

Toni Neacșu

Toni Neacșu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 19:38

Avocatul Toni Neacșu a declarat sâmbătă seară, în exclusivitate într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, că organizarea alegerilor anticipate în România este posibilă chiar și în lipsa unei legi speciale, invocând prevederile constituționale în vigoare. Acesta susține că, potrivit calendarului legal și constituțional, cea mai apropiată dată posibilă pentru acest tip de scrutin ar fi 22 noiembrie.

Toni Neacșu a respins teza potrivit căreia alegerile anticipate nu ar putea fi organizate din lipsa unei legi speciale, susținând că legislația existentă este suficientă.

„Hai să lămurim un lucru pentru că am văzut că în spațiul public a apărut teza aceasta că nu ar putea avea loc alegerile anticipate, în sensul că nu ar putea fi organizate întrucât nu avem o lege specială în România pentru așa ceva. Trebuie întâi să lămurim lucrul ăsta (...)”, a declarat avocatul, pentru Realitatea PLUS.

Acesta a precizat că fundamentul juridic este deja asigurat de Constituție și de legea actuală a alegerilor parlamentare.

Constituția, invocată ca bază pentru anticipate

El a subliniat că Legea fundamentală obligă la organizarea de alegeri anticipate în anumite condiții: „Constituția însăși obligă ca în anumite situații să ajungem la aceste alegeri anticipate.”

El a explicat că nu este necesară o lege specială, ci pot fi folosite termenele din legea actuală, chiar dacă acestea sunt mai lungi.

Posibila dată: 22 noiembrie

Neacșu a arătat că, prin corelarea termenelor din legislația electorală cu cele constituționale, rezultă o posibilă dată pentru scrutin: „Punând cap la cap termenele din legea aceasta privind alegerile parlamentare cu calendarul actual, respectiv calendarul din Constituție, reiese că într-adevăr cea mai apropiată zi în care ar putea avea loc aceste alegeri ar fi 22 noiembrie (...)”.

Avocatul a admis că o lege specială ar putea eficientiza procesul electoral, prin reducerea termenelor de organizare.

„Sigur că ar fi ideal să avem o lege specială care să prevadă termene mult mai scurte (...) dar dacă nu avem acea lege, nu înseamnă că nu trebuie să facem ceea ce Constituția obligă”, a mai arătat acesta.

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