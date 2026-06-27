Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Românii cinstesc tricolorul într-un marș organizat de AUR la Târgu Mureș VIDEO

Ziua Drapelului Național Târgu Mureș / Captură video

Ziua Drapelului Național Târgu Mureș / Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 17:19
SursăRealitatea PLUS

Sub culorile tricolorului, sute de oameni se află la Târgu Mureș pentru a marca Ziua Drapelului Național, în cadrul unui eveniment organizat de AUR. Chiar în aceste momente, participanții au pornit într-un marș pe străzi cu fanfară.

Marșul Tricolorului are loc chiar în aceste momente pe străzile din Târgu Mureș, unde sute de participanți s-au adunat pentru a celebra Ziua Drapelului Național. Este foarte multă lume.

Evenimentul, organizat de Alianța pentru Unirea Românilor Mureș, a devenit deja o tradiție și este considerat de organizatori una dintre cele mai ample manifestări dedicate tricolorului din România.

Aproximativ 2000 de participanți. Participanții poartă steaguri tricolore, transmit un mesaj de respect față de simbolurile naționale și atașament față de identitatea românească. După încheierea acestui marș, manifestările se vor muta la Teatrul de Vară din Târgu Mureș, acolo unde este programat un spectacol de muzică populară de excepție. Pe scenă vor urca mulți invitați-surpriză, îndrăgiți artiști ai folclorului românesc.

Prin această acțiune, AUR transmite că este alături de românii care prețuiesc valorile și simbolurile naționale și că Ziua Tricolorului trebuie să fie sărbătorită cu demnitate și cu respect, ca un moment de unitate pentru toți românii.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

marstargu muresziua drapelului nationalaur

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe