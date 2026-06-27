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Politica· 1 min citire
Românii cinstesc tricolorul într-un marș organizat de AUR la Târgu Mureș VIDEO
Ziua Drapelului Național Târgu Mureș / Captură video
Publicat27 iun. 2026, 17:19
SursăRealitatea PLUS
Sub culorile tricolorului, sute de oameni se află la Târgu Mureș pentru a marca Ziua Drapelului Național, în cadrul unui eveniment organizat de AUR. Chiar în aceste momente, participanții au pornit într-un marș pe străzi cu fanfară.
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