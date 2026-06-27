Românii cinstesc tricolorul într-un marș organizat de AUR la Târgu Mureș VIDEO

Publicat 27 iun. 2026, 17:19 Sursă Realitatea PLUS

Sub culorile tricolorului, sute de oameni se află la Târgu Mureș pentru a marca Ziua Drapelului Național, în cadrul unui eveniment organizat de AUR. Chiar în aceste momente, participanții au pornit într-un marș pe străzi cu fanfară.

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