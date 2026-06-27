Marius Budăi acuză PNL și USR că țin România blocată: „Guvernare fără guvernare și răspundere fără răspundere”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 13:00

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a lansat sâmbătă un atac dur la adresa PNL și USR, în contextul în care România este condusă de un Guvern interimar de aproximativ 50 de zile. Social-democratul susține că cele două partide au creat o nouă „doctrină politică”, pe care a numit-o „guvernare fără guvernare și răspundere fără răspundere”.

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