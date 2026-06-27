Marius Budăi acuză PNL și USR că țin România blocată: „Guvernare fără guvernare și răspundere fără răspundere”

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a lansat sâmbătă un atac dur la adresa PNL și USR, în contextul în care România este condusă de un Guvern interimar de aproximativ 50 de zile. Social-democratul susține că cele două partide au creat o nouă „doctrină politică”, pe care a numit-o „guvernare fără guvernare și răspundere fără răspundere”.
Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că și-a schimbat poziția în doar câteva zile și că această lipsă de consecvență politică ar bloca formarea unui nou Guvern. Deputatul PSD susține că România are nevoie de stabilitate, nu de negocieri permanente și formule politice schimbate de la o zi la alta.
„PNL şi USR au inventat o nouă doctrină politică”
Marius Budăi a afirmat, într-un mesaj publicat pe o rețea socială, că PNL și USR vorbesc despre responsabilitate, dar nu își asumă formarea unei guvernări stabile. El a criticat în special pozițiile succesive ale lui Ilie Bolojan.
„PNL şi USR au inventat o nouă doctrină politică: guvernarea fără guvernare şi răspunderea fără răspundere. Există în politică oameni care îţi spun că merg la dreapta. Repetă că merg la dreapta. Jură că merg la dreapta. Iar când vine momentul deciziei, fac brusc stânga împrejur. Domnul Ilie Bolojan pare să fi transformat această tehnică într-o metodă de lucru. În doar câteva zile a reuşit performanţa rară de a fi în dezacord inclusiv cu propriile sale poziţii.
Marţi, la Cotroceni, le-a spus liderilor politici şi preşedintelui României că PNL poate susţine un Guvern minoritar PSD. Vineri, aceeaşi conducere PNL, susţinută de USR, venea cu o cu totul altă formulă. Preşedintele Nicuşor Dan a constatat, în doar câteva zile, că domnul Bolojan şi-a schimbat poziţia. Nu este prima oară”, a scris Marius Budăi.
„România plătește prețul fiecărei răzgândiri”
Fostul ministru al Muncii a susținut că problema nu este doar faptul că Ilie Bolojan și-ar fi schimbat poziția, ci efectele acestor schimbări asupra țării. Budăi afirmă că, de 50 de zile, România funcționează cu un Guvern interimar, în timp ce investițiile, fondurile europene și economia așteaptă o decizie politică.
„Problema nu este că Ilie Bolojan s-a răzgândit, problema este că România plăteşte preţul fiecărei răzgândiri.
De 50 de zile, România funcţionează cu un Guvern interimar. Investiţiile aşteaptă. Fondurile europene aşteaptă. Economia aşteaptă. Singurii care nu par să se grăbească sunt PNL şi USR. În timp ce România aşteaptă un Guvern, ei negociază formule, rotaţii şi excepţii. PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, a venit cu o propunere de premier, cu un program şi cu disponibilitatea de a dialoga.
În schimb, a primit de la PNL o colecţie de poziţii succesive: una acum trei săptămâni, alta acum trei zile, alta ieri. Domnule Bolojan, România nu este un exerciţiu de improvizaţie politică. Nu este nici un joc de şah în care poţi lua mutarea înapoi după ce ai văzut reacţia adversarului. În politică, cuvântul dat are greutate. Sau, cel puţin, aşa ar trebui să fie. Constanta dumneavoastră politică pare să fie schimbarea poziţiei”, a mai transmis Marius Budăi.
PSD acuză blocajul politic
Declarațiile lui Marius Budăi vin pe fondul tensiunilor dintre PSD, PNL și USR privind formarea noului Guvern. Social-democratul susține că PSD a venit cu o propunere de premier, un program și disponibilitate pentru dialog, însă PNL ar fi schimbat de mai multe ori poziția în negocieri.
Budăi acuză că această situație prelungește criza politică și pune presiune pe economie. În opinia sa, România nu poate funcționa la nesfârșit cu un Guvern interimar, iar partidele care au blocat decizia trebuie să își asume responsabilitatea.