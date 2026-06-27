Nicușor Dan a ieșit furios de la întâlnirea cu Bolojan. Președintele ar putea publica stenogramele

Publicat 27 iun. 2026, 12:49 Sursă Realitatea PLUS

Bolojan ține țara blocată și o spune și președintele! Liderii nu au reușit să ajungă la un consens nici la discuțiile de aseară de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a plecat nervos de la întâlnire și a dezvăluit public minciunile lui Ilie Bolojan, iar sursele noastre spun că președintele ia în calcul chiar să publice înregistrările negocierilor purtate la Palatul Cotroceni. Tot mai mulți lideri politici sunt de părere că nu vor ajunge la timp la un consens.

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