Nicușor Dan a ieșit furios de la întâlnirea cu Bolojan. Președintele ar putea publica stenogramele

Bolojan ține țara blocată și o spune și președintele! Liderii nu au reușit să ajungă la un consens nici la discuțiile de aseară de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a plecat nervos de la întâlnire și a dezvăluit public minciunile lui Ilie Bolojan, iar sursele noastre spun că președintele ia în calcul chiar să publice înregistrările negocierilor purtate la Palatul Cotroceni. Tot mai mulți lideri politici sunt de părere că nu vor ajunge la timp la un consens.
Discuțiile purtate vineir seară la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără niciun rezultat concret, iar negocierile pentru formarea noului Executiv rămân într-un blocaj total. Potrivit surselor Realitatea PLUS, întâlnirea dintre liderii politici și președintele Nicușor Dan a fost una extrem de tensionată, fără ca partidele să reușească să ajungă la acordul pe care șeful statului îl ceruse până ieri, astfel încât să existe o majoritate dispusă să susțină în Parlament un guvern minoritar.
Sursele susțin că atmosfera din timpul negocierilor a fost una apăsătoare, iar ședința s-a încheiat fără o concluzie clară. Mai mult, președintele ar fi părăsit sala vizibil nervos de lipsa unui compromis între liderii politici, după ce fiecare formațiune și-a menținut pozițiile fără să facă vreun pas înapoi.
Nicușor Dan îl contrazice public pe Ilie Bolojan
Scenariul principal aflat pe masa negocierilor, confirmat chiar de președinte, era formarea unui guvern minoritar al PSD. Într-o postare publicată pe o rețea de socializare, Nicușor Dan a explicat că, în urma discuțiilor anterioare, liberalii și-ar fi exprimat disponibilitatea de a susține un astfel de Executiv, însă doar în anumite condiții legate de programul de guvernare.
Potrivit șefului statului, între timp poziția liberalilor s-a schimbat. Acesta susține că promisiunile făcute inițial nu au mai fost respectate, motiv pentru care negocierile au intrat din nou în impas. Sursele Realitatea PLUS spun că președintele ia în calcul inclusiv publicarea înregistrărilor discuțiilor purtate la Palatul Cotroceni, pentru a demonstra ce s-a discutat în spatele ușilor închise și pentru a răspunde acuzațiilor apărute în spațiul public.
Propunerea pentru funcția de premier a blocat complet negocierile
În timpul ultimei runde de negocieri, PNL, USR și UDMR au venit cu o nouă variantă pentru funcția de prim-ministru, propunându-l pe Siegfried Mureșan. Tocmai această propunere a reprezentat unul dintre principalele motive pentru care discuțiile s-au blocat.
Potrivit surselor, niciuna dintre formațiunile participante la negocieri nu a renunțat la propriile condiții și nici la așa-numitele linii roșii. În lipsa unui compromis, întâlnirea s-a încheiat fără niciun acord, iar perspectivele formării rapide a unui nou guvern rămân incerte.
Timpul presează partidele
Președintele a făcut apel către toate formațiunile politice să găsească rapid o soluție, avertizând că timpul rămas este foarte scurt. În doar câteva zile, parlamentarii urmează să intre în vacanță, iar dacă până atunci noul Executiv nu va fi învestit, procedura ar putea continua doar prin convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului.
În lipsa unui acord politic, există și varianta ca Ilie Bolojan să rămână în funcția de premier interimar până în toamnă, ceea ce ar prelungi actuala perioadă de incertitudine politică.
PSD și PNL își aruncă vina reciproc
În paralel cu negocierile fără rezultat de la Palatul Cotroceni, schimbul de acuzații dintre principalele partide continuă.
Social-democrații susțin că liberalii blochează în mod intenționat găsirea unei soluții care să permită ieșirea țării din actuala criză politică. De cealaltă parte, reprezentanții PNL afirmă că responsabilitatea aparține PSD, argumentând că social-democrații sunt cei care au provocat actuala situație după ce fostul guvern a fost demis prin moțiune de cenzură.
În aceste condiții, negocierile rămân fără un deznodământ, iar șansele ca partidele să ajungă rapid la un consens par tot mai reduse.