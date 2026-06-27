Un lider din PNL îl desființează pe Bolojan: „Să-ți fie rușine, Ilie! Ai sacrificat interesul României pentru funcție”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 11:05

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a publicat sâmbătă un manifest extrem de critic la adresa liderului PNL și premierului interimar Ilie Bolojan. Liberalul îl acuză că ar fi blocat formarea Guvernului, că ar fi pus interesele personale înaintea celor ale partidului și ale țării și îi cere să demisioneze.

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