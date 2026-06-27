Un lider din PNL îl desființează pe Bolojan: „Să-ți fie rușine, Ilie! Ai sacrificat interesul României pentru funcție”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a publicat sâmbătă un manifest extrem de critic la adresa liderului PNL și premierului interimar Ilie Bolojan. Liberalul îl acuză că ar fi blocat formarea Guvernului, că ar fi pus interesele personale înaintea celor ale partidului și ale țării și îi cere să demisioneze.
În mesajul publicat pe Facebook, Alin Tișe spune că vorbește din postura unui liberal aflat la al cincilea mandat ales uninominal. El susține că are experiența și rezultatele necesare pentru a-i reproșa lui Ilie Bolojan felul în care a condus partidul și deciziile luate în această perioadă politică tensionată.
Tișe: „Ai trădat președintele României și ai sacrificat interesul țării”
Alin Tișe îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi întors o decizie politică pentru a-și păstra funcția de prim-ministru. Liderul CJ Cluj susține că Bolojan ar fi încercat apoi să pună partidul împotriva președintelui României.
„Ai trădat președintele României și ai sacrificat interesul țării. Ai promis că PNL va susține guvernul propus de domnul Tomac, apoi ai întors decizia, sperând că vei rămâne prim-ministru.
După aceea ai încercat să întorci partidul împotriva președintelui țării, pretinzând că vrea să îți ia partidul, ca și cum partidul ar fi proprietatea ta, nu a miilor de liberali care au muncit și au adus voturi pentru ca tu să ajungi în fruntea Guvernului”, a scris Alin Tișe pe Facebook.
Acuzații privind blocarea României
Președintele Consiliului Județean Cluj susține că România ar fi rămas blocată politic din cauza deciziilor luate de Ilie Bolojan. El îl acuză pe liderul liberal că a ținut țara într-o criză politică timp de cincizeci de zile doar pentru a-și păstra funcția.
„Ai ținut România blocată timp de cincizeci de zile într-o criză politică doar pentru a-ți păstra funcția. Iar astăzi, după ce ai împins PNL în opoziție, încerci să dictezi cu 12% cum trebuie guvernată țara.
Ai vorbit ani de zile despre reformă, meritocrație și legitimitate. În realitate, ai promovat în jurul tău oameni fără susținere electorală și fără rezultate, în timp ce ai marginalizat liberali validați prin vot și performanță”, mai spune liberalul în mesajul său.
Critici legate de conducerea PNL și investițiile din Cluj
Alin Tișe îi reproșează lui Ilie Bolojan că ar fi promovat persoane fără susținere electorală și că ar fi tratat diferențele de opinie ca motive de excludere sau marginalizare în partid. Liderul CJ Cluj susține că PNL ar fi fost îndepărtat de oamenii care au obținut rezultate prin vot. În același mesaj, Tișe afirmă că Ilie Bolojan ar fi refuzat timp de un an să susțină finanțarea Spitalului Regional de Urgență pentru Copii din Cluj. Acesta spune despre proiect că este unul dintre cele mai avansate proiecte medicale din România.
Alin Tișe susține că măsurile economice adoptate în ultimul an au afectat populația și mediul de afaceri, în timp ce reformele promise nu ar fi fost realizate. El mai afirmă că administrațiile locale conduse de liberali au fost lăsate fără resurse și avertizează că partidul riscă să piardă viitoarele alegeri.
„Mai grav este că ai preferat să blochezi partidul chiar și atunci când existau în PNL oameni capabili să ocupe funcția de prim-ministru, oameni cu experiență, rezultate și legitimitate. Ai pus interesul personal înaintea interesului partidului și al României. O faci și astăzi în loc să demisionezi și să lași locul altei persoane.”
Alin Tișe cere explicații despre imaginea publică a lui Bolojan
La finalul mesajului, Alin Tișe spune că speră ca Ilie Bolojan să își analizeze deciziile și ridică întrebări legate de modul în care este promovată imaginea acestuia în spațiul public.
„Îți transmit acest manifest cu speranța că vei avea curajul să te privești în oglindă și să vezi realitatea, nu imaginea construită de cei care îți spun doar ceea ce vrei să auzi. Apropos, cine plătește și din ce bani această imagine și cine plătește “haita de boți”, care se activează la orice poziție critică la adresa ta și ne înjură?! Ei nu au legitimitate electorală, nu au performanță politică și nu reprezintă viitorul PNL. Sunt acolo doar pentru că îți confirmă propriile convingeri. Puterea are un defect fatal: îi convinge pe unii că sunt mai mari decât timpul. Dar timpul îi așază pe toți la dimensiunea adevărului. La final, nu va conta câți oameni te-au aplaudat. Va conta câți au plătit prețul deciziilor tale”.