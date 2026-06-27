Lia Olguța Vasilescu face radiografia guvernării lui Ilie Bolojan: inflație dublă, locuri de muncă pierdute și consum prăbușit

Lia Olguța Vasilescu a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a făcut o radiografie a guvernării din ultimul an. Social-democrata susține că, după preluarea funcției de prim-ministru de către Bolojan, România a înregistrat probleme economice majore, de la inflație și stagnare economică până la pierderea locurilor de muncă și scăderea consumului.
Primarul Craiovei a afirmat că datele economice arată o deteriorare puternică a situației din țară. Aceasta a susținut că PSD a fost cel care a oprit o guvernare care, în opinia sa, ar fi putut produce efecte și mai grave.
„Haideți să ne uităm pe statistici și ce s-a întâmplat într-un an de zile de când a preluat Ilie Bolojan funcția de prim-ministru de la guvernul Ciolacu. Inflație dublă, trei trimestre consecutive de stagnare și cădere economică, așa cum nu a mai fost în ultimii 25 de ani. S-au pierdut 56.000 de locuri de muncă. Investițiile publice au scăzut cu 50%, cel puțin cele care erau finanțate din bugetul național. Consumul s-a prăbușit, nouă luni consecutive de scădere a consumului. Corecaa în faliment. Cea mai mare scădere a puterii de cumpărare a pensiilor din ultimii 25 de ani. Și datele ar putea continua”, a spus Lia Olguța Vasilescu.
„Ar fi putut să fie mult mai rău”
Lia Olguța Vasilescu a susținut că situația economică ar fi putut deveni și mai dificilă dacă PSD nu ar fi intervenit politic. Aceasta a transmis că social-democrații au pus capăt unei guvernări pe care o consideră nocivă pentru economie și pentru categoriile sociale afectate.
„Și ar fi putut să fie mult mai rău dacă nu am fi spus stop acestei guvernări”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.
În același timp, primarul Craiovei a criticat mesajele venite din zona PNL și USR, potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi încercat să facă reforme, dar ar fi fost blocat de PSD. Vasilescu a cerut un exemplu concret de reformă făcută de Bolojan care să fi adus un rezultat pozitiv fără să afecteze categoria socială vizată.
„Dacă cineva poate să-mi dea exemplu de o singură reformă…”
Social-democrata a spus că nu vede nicio reformă reală făcută de Ilie Bolojan în ultimul an. Aceasta a susținut că, în loc de măsuri benefice, au existat decizii care ar trebui privite ca exemple negative.
„Tot aud pe la TV, diversi domni și doamne de la USR și de la PNL, care ne spun că Bolojan ar fi făcut reforme, dar nu a fost lăsat de PSD, nu a fost lăsat de noi cei care suntem nereformați, antireformiști și așa mai departe. Dacă cineva din această sală sau de oriunde poate să-mi dea exemplu de o singură reformă pe care a făcut-o Ilie Bolojan în ultimul an de zile, o reformă care să nu fi afectat categoria socială căreia i se adresa și care să fi făcut ceva bun, să fi adus un plus valoare, eu aș fi foarte curioasă să o ascult”, a declarat aceasta.
Lia Olguța Vasilescu a continuat spunând că este convinsă că nu poate fi dat un astfel de exemplu. În schimb, aceasta a afirmat că ar putea prezenta exemple de reforme care, în opinia sa, arată cum nu ar trebui să se mai procedeze în România.
„Dar sunt absolut convinsă că niciuna dintre dumneavoastră nu poate să-mi dea un astfel de exemplu. În schimb, aș putea să vă povestesc eu și să vă dau cel puțin două exemple de reforme despre cum ar fi bine să nu se mai întâmple vreodată în istoria României așa ceva”, a mai afirmat Lia Olguța Vasilescu.
Lia Olguța Vasilescu apără guvernarea PSD
În discursul său, primarul Craiovei a apărat guvernarea PSD și a susținut că social-democrații au guvernat cu creștere economică și cu măsuri orientate către oameni. Ea a invocat date privind creșterea economică, numărul salariaților, deficitul, datoria publică și consumul.
„A fost cea mai mare creștere economică din 2008 până în momentul 2017, de 8,2%. A fost cea mai mare medie lunară de creștere a efectivelor salariaților pe la aderarea din Uniunea Europeană până la acel moment. Deficitul pe cash era de 2,9%. A fost cea mai mare cădere a datoriei publice de la intrarea noastră în Uniunea Europeană până la acel moment. De la 37,8% a scăzut la 35,3%. A fost a doua cea mai mare creștere a consumului din ultimii 10 ani”, a spus Lia Olguța Vasilescu.
Aceasta a mai afirmat că, în perioada guvernării PSD, puterea de cumpărare a crescut atât pentru pensionari, cât și pentru salariați. În plus, a susținut că sute de mii de români au ieșit din risc de sărăcie și deprivare materială.
„Puterea de cumpărare a pensiei era cu 8,8% mai mare decât în anul precedent, iar la salariul mediu pe economie puterea de cumpărare era cu 12,8% mai mare. În 2017, 749.000 de români au ieșit din risc de sărăcie și 712.000 de români au ieșit din deprivare materială”, a declarat primarul Craiovei.
„Așa a guvernat PSD-ul de câte ori a guvernat singur”
Lia Olguța Vasilescu a spus că datele invocate pot fi verificate în statisticile oficiale, precum Eurostat, Institutul Național de Statistică și Ministerul Finanțelor. Aceasta a susținut că PSD a guvernat, de fiecare dată când a fost singur la putere, cu creștere economică și cu grijă față de oameni.
„Acestea sunt datele pe care puteți să le găsiți pe Eurostat, pe INS, la Ministerul de Finanțe, și să știți că așa a guvernat PSD-ul de câte ori a guvernat singur, cu creștere economică și cu grijă față de oameni”, a mai spus aceasta.