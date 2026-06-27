Lia Olguța Vasilescu face radiografia guvernării lui Ilie Bolojan: inflație dublă, locuri de muncă pierdute și consum prăbușit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 11:35

Lia Olguța Vasilescu a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a făcut o radiografie a guvernării din ultimul an. Social-democrata susține că, după preluarea funcției de prim-ministru de către Bolojan, România a înregistrat probleme economice majore, de la inflație și stagnare economică până la pierderea locurilor de muncă și scăderea consumului.

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