Impostorii care au îngropat România roiesc în jurul lui Bolojan. Ciucu, Blaga și Orban, demascați

Impostorii care au îngropat Romania roiesc acum în jurul lui Ilie Bolojan și vor ca, alături de el, să rămână conectați la putere. Vasile Blaga, Ludovic Orban și Ciprian Ciucu dau lecții de integritate politică, deși sunt aceiași oameni care și-au schimbat taberele în funcție de interese și sunt acuzați că i-au trădat pe cei care i-au propulsat. Urmăriți acum un material marca Realitatea PLUS despre întreg parcursul politic tumultuos al traseiștilor care fac tot posibilul pentru menținerea lui Ilie Bolojan la butoanele țării.
Parcursul celor mai mari traseiști politici din jurul PNL
În încercarea de-și păstra influența asupra Guvernului, partidul premierului demis, cot la cot cu USR și UDMR, a propus pentru funcția de premier un veteran al traseismului politic.
Siegfried Mureșan ocupă funcțiile de vicepreședinte al Partidului Național Liberal și al Partidului Popular European și este de 12 ani eurodeputat. De-a lungul timpului a fost membru PDL, apoi PMP.
Siegfried Mureșan a negat însă constant aceste speculații. El a subliniat în repetate rânduri că parcursul său profesional a fost asumat transparent.
„Ce i-aş reproşa lui Siegfried Mureşan este că a venit în partid pe loc eligibil, fără a depunere nicun fel de muncă în folosul partidului, a venit la recomandarea Elenei Băsescu, a fost susţinut de mine, iar banii de campanie i-a primit de la Gheorghe Ştefan. Ori, în condiţiile acestea, să ai tupeul să mergi acum cu un discurs anticorupţie şi pro Kovesi, arată mare ipocrizie” - a spus Elena Udrea.
În 2018, a schimbat din nou culoarea politică, în momentul în care a părăsit partidul lui Traian Băsescu și s-a înscris în PNL.
Acum, Siegfried Mureșan a fost scos în față de Ilie Bolojan și echipa lui pentru a-i pune piedică lui Nicușor Dan în numirea unui prim-ministru și pentru a-l sfida.
În paralel, Ilie Bolojan l-a activat pe unul dintre ei mai controversați grei ai formațiunii: Vasile Blaga. Traseist vechi și fost client al DNA, Blaga a tunat și a fulgerat la congresul PNL împotriva criticilor premierului demis.
„După mulți ani de zile, în sfârșit, și știu ce vorbesc, acest partid are un conducător, pe Ilie Bolojan.”, zicea Blaga.
„Omul lui Băsescu”, noul susținător al lui Bolojan
Cunoscut drept „omul lui Băsescu” sau „Buldogul”, Vasile Blaga și-a început cariera politică în anii '90, mai întâi ca deputat din partea Frontului Salvării Naționale. Apoi a migrat către Partidul Democrat. Timp de trei ani, a ocupat funcția de director general al Direcției Regionale Vamale Oradea, imediat după ce a fost prefect al județului Bihor. Cariera sa de vameș i-a adus porecla de „regina de pe tabla de șah a corupției vamale”, tocmai pentru că a fost acuzat de legături directe între mafia din vămi și Partidul Democrat Liberal, la cârma căruia avea să și ajungă.
Vasile Blaga a fost mereu prezent în cercurile puterii. A condus Ministerul de Interne în două rânduri, a ocupat funcția de președinte al Senatului, a fost secretar general și președinte al PDL. Tot el s-a aflat în spatele succesului lui Băsescu la alegerile prezidențiale. În perioada de glorie a fostului șef de stat, Vasile Blaga era văzut de mulți drept cel mai puternic om al partidului.
Însă după ce PDL a fost absorbit de PNL, Blaga s-a reprofilat și a dat din coate ca să ajungă și la conducerea noii formațiuni. Astfel, a devenit unul dintre liderii Partidului Național Liberal. Ba chiar a trecut cu brio prin toate restructurările și și-a păstrat influența.
Un alt pion pe tabla de șah a lui Ilie Bolojan este Ciprian Ciucu, pentru care premierul demis a plătit scump să-l pună în fruntea Primăriei Capitalei.
Deși pozează ca un politician loial, trecutul lui dezvăluie contrariul. Ciprian Ciucu s-a dat de gol că a fost format și susținut de Monica Macovei, pe care a trădat-o. Fostul ministru penal al Justiției l-a promovat la alegerile locale din 2016 pentru Primăria Generală prin partidul M10, fondat de apropiata lui George Soros în România. Însă candidatura lui nu a mai fost depusă, pentru că Ciucu a schimbat macazul.
Legăturile dintre Ciucu și fosta ministră condamnată
„M-a sunat la 10 dimineața și mi-a spus că Predoiu i-a propus să se înscrie în PNL, să fie în fruntea listei la Consiliul General și acolo va fi ales viceprimar, candidând în tandem alături de Predoiu. Mi-a mai spus că i s-a promis că va fi pe un loc eligibil pentru parlament în 2016 și că va fi pe lista pentru Parlamentul European în 2019. [...] Mai afectați decât conducerea partidului M10 sunt cei care au alergat după semnături pentru Ciprian Ciucu.” - a transmis Monica Macovei la acea vreme.
Trădarea lui Ciucu a venit chiar în contextul în care el le promitea bucureștenilor, în 2016, că nu va face niciun pact cu PSD și PNL. Imediat după această perioadă el a intrat în partidul condus de Ludovic Orban, cel care l-a impus la conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Un alt politician oportunist care s-a lipit de Ilie Bolojan ca să ajungă la ciolan este Ludovic Orban. Cariera sa politică este extrem de controversată, presărată de scandaluri de corupție și trădări. În 2016, chiar din fața Direcției Naționale Anticorupție, Orban s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, după ce a fost acuzat că i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu suma de 50.000 de euro pentru campania electorală.
„A început urmărirea penală împotriva mea, atâta timp cât s-a dispus măsura controlului judiciar împotriva mea, îmi retrag candidatura de la funcţia de primar general din partea Partidului Naţional Liberal.”, a spus Ludovic Orban.
Trei ani mai târziu, din funcția de premier pe perioada pandemiei de coronavirus, acesta a intrat din nou într-un scandal uriaș. De data aceasta sunt implicați și gemenii Micula- de la Oradea, cu care ar fi împărțit banii țării pe servețele. Frații milionari au negat însă informația.
În septembrie 2021, Ludovic Orban a pierdut șefia PNL în fața lui Florin Cîțu și părăsit partidul. Imediat a început să lanseze atacuri către foștii colegi, mai ales către Klaus Iohannis, deși îi făcuse campanie pentru alegerile prezidențiale.
Ludovic Orban a dispărut din peisajul politic, dar a reapărut imediat după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile, când a fost numit consilier prezidențial. Nu a durat mult, însă, pentru că l-a criticat public pe președinte și a fost demis. Orban a schimbat iar macazul și a început să arunce săgeți în cel pe care îl susținea până nu cu mult în urmă.
Mai mult, președintele Forța Dreptei a anunțat recent că și-ar dori să revină în PNL.
„După 5 ani, mă întorc acasă! Chiar dacă astăzi sunt doar invitat, sunt convins că mă veți vrea alături de voi... PNL.”, afirma Orban.
Este dovada clară că, la fel ca Vasile Blaga, Ciprian Ciucu sau Siegfried Mureșan, și Ludovic Orban schimbă macazul în funcție de interes numai pentru a rămâne conectat la putere. Asta deși, toti trei au criticat extrem de dur astfel de practici.