Impostorii care au îngropat România roiesc în jurul lui Bolojan. Ciucu, Blaga și Orban, demascați

Publicat 26 iun. 2026, 23:32 Sursă Realitatea PLUS

Impostorii care au îngropat Romania roiesc acum în jurul lui Ilie Bolojan și vor ca, alături de el, să rămână conectați la putere. Vasile Blaga, Ludovic Orban și Ciprian Ciucu dau lecții de integritate politică, deși sunt aceiași oameni care și-au schimbat taberele în funcție de interese și sunt acuzați că i-au trădat pe cei care i-au propulsat. Urmăriți acum un material marca Realitatea PLUS despre întreg parcursul politic tumultuos al traseiștilor care fac tot posibilul pentru menținerea lui Ilie Bolojan la butoanele țării.

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