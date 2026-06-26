Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Adrian Câciu:”Bolojan a mințit și face orice să se agațe de putere! Își bate joc de România și de români”
FOTO: Arhivă
Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru de Finanțe, a declarat vineri seară, după negocierile blocate de PNL la Palatul Cotroceni, că ”devine evident că Ilie Bolojan își bate joc de România și de români.”
Citește și
- 19:10S-a terminat întâlnirea de la Cotroceni, dar fără niciun rezultat. Partidele nu au ajuns la o înțelegere
- 17:28Câte voturi le lipsesc lui Grindeanu și Mureșan în Parlament? Cine votează pentru viitorul GUVERN?
- 17:10Confruntarea dintre europarlamentarii Lazarus și Mureșan. Sfidarea premierului propus, tăcere la tribuna Parlamentului
- 17:00Sebastian Burduja se inspiră din manualul vechiului PDL, discurs copiat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News