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Politica· 1 min citire

Adrian Câciu:”Bolojan a mințit și face orice să se agațe de putere! Își bate joc de România și de români”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 20:08

Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru de Finanțe, a declarat vineri seară, după negocierile blocate de PNL la Palatul Cotroceni, că ”devine evident că Ilie Bolojan își bate joc de România și de români.”

”Bolojan a mințit și face orice să se agațe de putere!”

”Devine evident că Bolojan își bate joc de România și de români, îl MINTE pe Președintele României și sfidează pur și simplu orice elementar bun-simț politic”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Social-democratul a subliniat că ”declarația Președintelui Dan este clară:

Bolojan a mințit și face orice să se agațe de putere!

Am spus că Bolojan este un mitoman politic!”.

”Își bate joc de România!”

Potrivit lui Câciu, ”acum lucrurile devin evidente: nu si-a mintit doar partenerii politici ci si pe Președinte!

”Adică își bate joc de România!

Ăsta este Bolojan!”, a conchis Adrian Câciu.

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