Adrian Câciu:”Bolojan a mințit și face orice să se agațe de putere! Își bate joc de România și de români”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 20:08

Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru de Finanțe, a declarat vineri seară, după negocierile blocate de PNL la Palatul Cotroceni, că ”devine evident că Ilie Bolojan își bate joc de România și de români.”

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