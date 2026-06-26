Sebastian Burduja se inspiră din manualul vechiului PDL, discurs copiat

Publicat 26 iun. 2026, 17:00 Sursă Realitatea PLUS

Discursul lui Sebastian Burduja pare desprins din manualul vechiului PDL! Modul în care omul din echipa lui Bolojan atacă PSD, este identic cu declarațiile fostei deputate democrat-liberale, Anca Constantinescu.

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