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Politica· 1 min citire

Sebastian Burduja se inspiră din manualul vechiului PDL, discurs copiat

Sebastian Burduja

Sebastian Burduja

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 17:00
SursăRealitatea PLUS

Discursul lui Sebastian Burduja pare desprins din manualul vechiului PDL! Modul în care omul din echipa lui Bolojan atacă PSD, este identic cu declarațiile fostei deputate democrat-liberale, Anca Constantinescu.

Omul lui Bolojan, replici copiate din discursul unui deputat PDL

În urmă cu mai bine de 20 de ani, fosta deputată PDL le transmitea adversarilor un mesaj: ,ciocu mic, noi suntem de la putere„.

În cea mai nouă postare, Sebastian Burduja își începe atacul prin aceeași replică: „GATA cu „ciocu’ mic și joc de glezne”. Ajunge! Cei care au dărâmat guvernul Bolojan au refuzat până acum guvernarea, deși PSD purta prima răspundere pentru „ce se întâmplă după" moțiunea de cenzură pe care au votat-o cot la cot cu AUR. A scris Sebastian Burduja în postare.

Totul vine în contextul în care PNL a propus un alt premier.

Aceeași linie de atac readuce în prim-plan partidul care, deși a dispărut, continuă, pare să influențeze PNL-ul condus de Ilie Bolojan.

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