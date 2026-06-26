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Politica· 1 min citire
Câte voturi le lipsesc lui Grindeanu și Mureșan în Parlament? Cine votează pentru viitorul GUVERN?
Grindeanu și Mureșan
Publicat26 iun. 2026, 17:28
SursăRealitatea PLUS
Avem și primele calcule după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, iar social-democrații l-au nominalizat pe Sorin Grindeanu.
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