Câte voturi le lipsesc lui Grindeanu și Mureșan în Parlament? Cine votează pentru viitorul GUVERN?

Publicat 26 iun. 2026, 17:28 Sursă Realitatea PLUS

Avem și primele calcule după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, iar social-democrații l-au nominalizat pe Sorin Grindeanu.

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