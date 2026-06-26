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Politica· 1 min citire

Câte voturi le lipsesc lui Grindeanu și Mureșan în Parlament? Cine votează pentru viitorul GUVERN?

Grindeanu și Mureșan

Grindeanu și Mureșan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 17:28
SursăRealitatea PLUS

Avem și primele calcule după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, iar social-democrații l-au nominalizat pe Sorin Grindeanu.

Urmează să vedem ce variantă de premier ar trece testul Parlamentului și ar lua 233 de voturi necesare pentru învestire. Sau, din contră, câte voturi le-ar lipsi ca să obțină majoritatea în Plenul Reunit al celor Două Camere.

De câte voturi ar avea nevoie Sorin Grindeanu?

PSD – 127 de parlamentari

PNL (cei propuși pentru excludere din partid) – 16 parlamentari

Uniți pentru România – 18 parlamentari

SOS – 15 parlamentari

PACE – 10 parlamentari

minorități – 17 parlamentari

neafiliați – 20 de parlamentari

=» total voturi: 223 de parlamentari

De câte voturi ar avea nevoie Siegfried Mureșan?

PNL – 77 de parlamentari

USR – 63 de parlamentari

UDMR – 31 de parlamentari

minorități – 17 parlamentari

neafiliați – 20 parlamentari

total voturi: 192 de parlamentari

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