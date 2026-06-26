Confruntarea dintre europarlamentarii Lazarus și Mureșan. Sfidarea premierului propus, tăcere la tribuna Parlamentului

Publicat 26 iun. 2026, 17:10 Sursă Realitatea PLUS

Confruntare la Bruxelles între europarlamentarii Luis Lazarus și Siegfried Mureșan! Lazarus a cerut explicații clare de la omul lui Bolojan privind împărțirea miliardelor din programul SAFE.

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