Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Confruntarea dintre europarlamentarii Lazarus și Mureșan. Sfidarea premierului propus, tăcere la tribuna Parlamentului
Lazarus și Mureșan
Publicat26 iun. 2026, 17:10
SursăRealitatea PLUS
Confruntare la Bruxelles între europarlamentarii Luis Lazarus și Siegfried Mureșan! Lazarus a cerut explicații clare de la omul lui Bolojan privind împărțirea miliardelor din programul SAFE.
Citește și
- 17:00Sebastian Burduja se inspiră din manualul vechiului PDL, discurs copiat
- 15:11Ministerul Sănătății, plată record prin PNRR: 438 milioane de lei într-o singură săptămână
- 14:51Ironii în rafală de la Elena Udrea pentru Siegfried Mureșan. Mesajul care a făcut furori online
- 14:16Deputat PSD, atac nemilos la Siegfried Mureșan: „ Ridică multe semne de întrebare”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News