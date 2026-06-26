Alexandru Rogobete: ”Domnule Bolojan, opriți-vă! România nu este sat fără câini. Oamenii acestei țări merită mai mult decât spectacol politic”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 20:32

Alexandru Rogobete, deputat PSD și fost ministru al Sănătății, a lansat vineri un val de critici dure la adresa lui Ilie Bolojan, care a blocat negocierile privind desemnarea unui nou premier și a facut apel la responsabilitate și la accelerarea procesului decizional, afirmând că România traversează o perioadă de blocaj instituțional și de instabilitate politică.

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