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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, nervos după negocierile blocate de Bolojan:”De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”
FOTO: Arhivă
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri seară, după negocierile eșuate de la Palatul Cotroceni cu liderii fostei coaliții, că „am revenit la blocajul politic pe care, marți, îl credeam depășit” și a subliniat că PNL și-a schimbat din nou poziția.
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