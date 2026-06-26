Nicușor Dan, nervos după negocierile blocate de Bolojan:”De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 19:36

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri seară, după negocierile eșuate de la Palatul Cotroceni cu liderii fostei coaliții, că „am revenit la blocajul politic pe care, marți, îl credeam depășit” și a subliniat că PNL și-a schimbat din nou poziția.

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