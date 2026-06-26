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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, nervos după negocierile blocate de Bolojan:”De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 19:36

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri seară, după negocierile eșuate de la Palatul Cotroceni cu liderii fostei coaliții, că „am revenit la blocajul politic pe care, marți, îl credeam depășit” și a subliniat că PNL și-a schimbat din nou poziția.

”De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”

”Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD.

Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare”, a scris Nicușor Dan, pe rețelele de socializare.

”România are nevoie de un guvern cu puteri depline”

Șeful statului a subliniat că ”de marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”.

”Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a conchis Nicușor Dan.

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