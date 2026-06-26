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Politica· 2 min citire
Radu Marinescu, atac dur la adresa PNL - USR: ”Vor doar ei, minoritari și, dacă se poate, veșnici”
FOTO: Arhivă
Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, a afirmat vineri seară că PSD dă dovadă de responsabilitate în contextul actualei crize politice. Social-democratul a subliniat că partidul are aceeași atitudine pe care a avut-o și în 2021, când a intrat la guvernare după ruptura dintre PNL și USR, acuzând totodată cele două formațiuni că urmăresc exclusiv menținerea la putere, pe care a descris-o drept „unică miză cinică”.
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