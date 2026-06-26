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Politica· 2 min citire

Radu Marinescu, atac dur la adresa PNL - USR: ”Vor doar ei, minoritari și, dacă se poate, veșnici”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 23:21

Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, a afirmat vineri seară că PSD dă dovadă de responsabilitate în contextul actualei crize politice. Social-democratul a subliniat că partidul are aceeași atitudine pe care a avut-o și în 2021, când a intrat la guvernare după ruptura dintre PNL și USR, acuzând totodată cele două formațiuni că urmăresc exclusiv menținerea la putere, pe care a descris-o drept „unică miză cinică”.

”Vor doar ei, minoritari și,dacă se poate, veșnici”

”Istorie recentă:

În 2021 PNL și USR s-au certat iresponsabil lăsând țara fără guvern.

Responsabil s-a comportat PSD, care a venit să deblocheze guvernarea, în detrimentul calculelor electorale, care poate indicau contrariul.

În 2025 PSD a girat, ca partid majoritar în alegeri, fără să pretindă măcar a da premierul, o coaliție cu PNL și USR, tot pentru a da țării un guvern, cu orientare occidentală , intr-un moment politic foarte dificil pentru însuși statul de drept. Nemulțumirile sale ulterioare au vizat doar premierul, nu fondul programatic sau partenerii guvernării”, a scris Radu Marinescu pe Facebook.

”PSD a ocupat primul loc în preferințele românilor”

Social-democratul a subliniat că ”excesul a venit din nou din partea PNL USR care au mutat accentul individual al diferendului într-o veritabilă mânie colectivă . Nu vor guvern cu PSD, nu vor minoritar PSD ,nu vor tehnocrați, vor doar ei, minoritari și,dacă se poate, veșnici.”

”Argumentul e ca așa vrea țara, deloc confirmat însă de alegerile parlamentare recente, în care PSD a ocupat primul loc în preferințele românilor.

Sau ca doar ei stiu cheia progresului, afirmație prompt infirmata de regresul economic evident”, a mai spus oficialul.

Potrivit lui,”intransigența justificată de demiterea prim ministrului e de fapt doar un pretext, dovadă ca nu au probleme să renunțe la el, dacă asa reușesc sa păstreze singuri puterea”.

”Strecurând etic țânțarul, dar înghițind în fapt cămila, unica lor miză este cinica: puterea. Nu contează criza guvernamentală și prețul întârzierii. Prin noi înșine a devenit doar noi înșine. Altruismul rădăcinilor s-a convertit în egoismul prezentului”, a conchis fostul ministru PSD.

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