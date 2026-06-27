Bogdan Ivan, fost ministru PSD: „România are nevoie urgent de un guvern. Sunt zeci de mii de oameni care își pierd locurile de muncă”

Publicat 27 iun. 2026, 11:18 Sursă Realitatea PLUS

Bogdan Ivan, fost ministru PSD în Guvernul Bolojan, susține că România are nevoie cât mai repede de un guvern legitim, în contextul blocajului politic și al negocierilor tensionate dintre partide. Social-democratul a vorbit despre riscurile economice ale prelungirii acestei situații și a acuzat partenerii politici că s-au răzgândit de mai multe ori, potrivit Realitatea PLUS.

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