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Politica· 2 min citire
Bogdan Ivan, fost ministru PSD: „România are nevoie urgent de un guvern. Sunt zeci de mii de oameni care își pierd locurile de muncă”
Bogdan Ivan
Publicat27 iun. 2026, 11:18
SursăRealitatea PLUS
Bogdan Ivan, fost ministru PSD în Guvernul Bolojan, susține că România are nevoie cât mai repede de un guvern legitim, în contextul blocajului politic și al negocierilor tensionate dintre partide. Social-democratul a vorbit despre riscurile economice ale prelungirii acestei situații și a acuzat partenerii politici că s-au răzgândit de mai multe ori, potrivit Realitatea PLUS.
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