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Politica· 2 min citire

Bogdan Ivan, fost ministru PSD: „România are nevoie urgent de un guvern. Sunt zeci de mii de oameni care își pierd locurile de muncă”

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 11:18
SursăRealitatea PLUS

Bogdan Ivan, fost ministru PSD în Guvernul Bolojan, susține că România are nevoie cât mai repede de un guvern legitim, în contextul blocajului politic și al negocierilor tensionate dintre partide. Social-democratul a vorbit despre riscurile economice ale prelungirii acestei situații și a acuzat partenerii politici că s-au răzgândit de mai multe ori, potrivit Realitatea PLUS.

„În momentul de față, președintele României poate să discute cu toată lumea și recomandat să facă acest lucru. Eu am încredere că, până la urma urmei, va fi totuși o formulă guvernamentală și vom avea un guvern legitim”, a spus Bogdan Ivan.

 „România nu-și mai permite această situație”

Social-democratul a atras atenția că instabilitatea politică are efecte directe asupra economiei și asupra angajaților din mediul privat.

„Pentru că sunt companii care pierd foarte mulți bani în această perioadă, sunt zeci de mii de oameni care își pierd locurile de muncă în privat datorită acestei bâsbâli politice și România nu-și mai permite, mai ales în contextul în care urmează evaluarea agențiilor de rating, nu-și mai permite să păstreze această situație cu un guvern interimar fără puteri depline”, a declarat acesta.

Bogdan Ivan a mai spus că este nevoie urgentă de o formulă guvernamentală stabilă, susținută de parteneri care își respectă angajamentele.

„Avem nevoie urgent de un guvern. Iar acest lucru poate fi făcut cu niște parteneri serioși care ceea ce spun și fac. Nu se răzgândesc de cinci ori într-o lună de zi”, a afirmat reprezentantul PSD. Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern minoritar monocolor, condus de Sorin Grindeanu, fără PNL și USR, Bogdan Ivan a spus că matematica parlamentară este complicată.

„Matematica parlamentară este foarte clar. Astăzi avem aproximativ trei blocuri de circa 150 de voturi”, a explicat acesta. Potrivit lui Bogdan Ivan, fără o concesie din partea unora dintre partide, România se poate apropia de varianta alegerilor anticipate.

„Dacă nu va fi o concesie din partea unora sau altora, atunci suntem aproape de alegeri anticipate. Acest lucru, conform Constituției, este stabilit și poate să fie demarat de către președinte”, a spus Bogdan Ivan.

El a precizat însă că o astfel de decizie aparține președintelui și nu este obligatorie.

„E o decizie foarte complicată și complexă”, a mai spus Bogdan Ivan.

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