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Politica· 1 min citire
Bogdan Ivan, despre accidentul în care era cu copilul de 3 ani în mașină: „Efectiv nu l-am văzut. Eu am fost de vină”
Bogdan Ivan
Social-democratul Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a fost implicat joi seara într-un accident rutier produs în municipiul Bistrița, în apropierea Primăriei. Mașina condusă de acesta a intrat în coliziune cu un autobuz.
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