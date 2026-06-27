Război în PNL. Formațiunea pro-Bolojan condamnă deschis acțiunile „puciștilor” printr-un comunicat acid

Conducerea Partidului Național Liberal a transmis o reacție de ultimă oră în scandalul generat de acțiunile în instanță deschise de liberalii amenințați cu excluderea din partid. Cei vizați au cerut anularea deciziilor adoptate de PNL, iar formațiunea condusă de Ilie Bolojan susține că dreptul la apărare nu ar fi fost respectat.
PNL acuză o încercare de blocare a deciziilor Congresului
Într-un comunicat transmis public, liberalii afirmă că solicită respectarea dreptului la apărare și condamnă ceea ce numesc o nouă încercare de sabotare a hotărârilor adoptate în mod democratic de Congresul Partidului Național Liberal.
Reprezentanții partidului susțin că acțiunile din instanță urmăresc contestarea deciziilor luate în cadrul formațiunii și cer ca procedurile judiciare să se desfășoare cu respectarea tuturor garanțiilor legale.
Nemulțumiri legate de modul în care s-a desfășurat procedura
Potrivit PNL, una dintre principalele nemulțumiri vizează faptul că instanța ar fi pronunțat o soluție într-un interval de timp pe care partidul îl consideră mult prea scurt.
Liberalii mai reclamă că, la zece zile de la pronunțarea soluției favorabile Partidului Național Liberal, nu au primit încă acces la dosarul cauzei. Acestea sunt principalele acuzații formulate în comunicatul transmis de partid.
„Partidul Național Liberal își exprimă profunda îngrijorare față de modul în care s-a desfășurat procedura în dosarul soluționat de Tribunalul Ilfov, în urma acțiunii introduse de foști membri ai conducerii partidului.
Într-o cauză cu un impact politic major, instanța a pronunțat o soluție într-un interval extrem de scurt. La zece zile de la pronunțare, avocații PNL nu au primit încă acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. În aceste condiții, dreptul efectiv la apărare este grav afectat, iar lipsa de transparență ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil”, a transmis formațuinea politică în comunicat.
Noi acțiuni în instanță la Tribunalul București
În același document, conducerea PNL afirmă că „aceiași puciști din PNL” continuă demersurile împotriva propriului partid, prin introducerea unor noi acțiuni la Tribunalul București.
Potrivit comunicatului, aceștia solicită suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal.
„În același timp, constatăm că aceiași puciști din PNL continuă ofensiva împotriva propriului partid și au introdus noi acțiuni la Tribunalul București, solicitând suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal.
După ce au pierdut categoric prin votul membrilor partidului, aceștia încearcă să obțină în instanță ceea ce nu au reușit în competiția democratică internă. Fiecare nou proces și fiecare nou atac public urmăresc decredibilizarea Partidului Național Liberal și blocarea deciziilor adoptate legitim de Congres.”
Acuzații privind scopul acțiunilor
Formațiunea notează că aceste acțiuni ar servi intereselor adversarilor politici și ar contribui la prelungirea unui conflict considerat artificial.
„Nu putem să nu observăm că aceste acțiuni servesc intereselor adversarilor politici ai PNL. În loc să respecte voința exprimată democratic de membrii partidului, autorii acestor demersuri aleg să prelungească un conflict artificial, cu singurul efect de a slăbi principala forță politică de centru-dreapta din România”, mai spune PNL.
PNL anunță că își va apăra deciziile în instanță
Partidul Național Liberal precizează că își va apăra toate drepturile prin mijloace legale și își exprimă încrederea că instanțele vor analiza aceste cauze cu respectarea strictă a principiilor statului de drept, a transparenței și a dreptului la apărare.
În final, PNL transmite că rămâne unit în jurul deciziilor adoptate de Congres și își va continua activitatea politică în direcția reprezentării valorilor liberale și a intereselor cetățenilor.
„Partidul Național Liberal își va apăra toate drepturile prin mijloacele legale și are deplină încredere că instanțele vor analiza aceste cauze cu respectarea strictă a principiilor statului de drept, a transparenței și a dreptului la apărare.
PNL rămâne unit în jurul deciziilor adoptate democratic de Congres și își va continua misiunea de a reprezenta valorile liberale și interesele românilor”, conchide formațiunea politică.