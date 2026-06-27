Război în PNL. Formațiunea pro-Bolojan condamnă deschis acțiunile „puciștilor” printr-un comunicat acid

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 14:02

Conducerea Partidului Național Liberal a transmis o reacție de ultimă oră în scandalul generat de acțiunile în instanță deschise de liberalii amenințați cu excluderea din partid. Cei vizați au cerut anularea deciziilor adoptate de PNL, iar formațiunea condusă de Ilie Bolojan susține că dreptul la apărare nu ar fi fost respectat.

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