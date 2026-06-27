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Politica· 2 min citire

Organizaţiei de Femei a PSD și-a ales președinta cu un vot covârșitor: 443 dintre cele 447 de delegate

Organizaţiei de Femei a PSD și-a ales președinta

Organizaţiei de Femei a PSD și-a ales președinta

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 14:49

Simona Bucura-Oprescu, deputat și fost ministru al Muncii, a fost aleasă în funcția de președinte al Organizației de Femei a Partidului Social Democrat. Decizia a fost luată sâmbătă, în cadrul conferinței desfășurate la Palatul Parlamentului, unde a avut loc votul delegatelor.

Rezultat clar în favoarea Simonei Bucura-Oprescu

Simona Bucura-Oprescu a fost susținută de 443 dintre cele 447 de delegate prezente la conferință, ceea ce a confirmat alegerea sa în fruntea organizației de femei a PSD.

Moțiunea „România pe mâini bune”, susținută de aceasta și singura propunere prezentată în cadrul reuniunii OFSD, a fost declarată câștigătoare cu 443 de voturi din totalul de 447 exprimate. Patru delegate s-au abținut, fără să fie înregistrat vreun vot împotrivă.

Mesaj transmis după alegerea în funcție

„Îmi doresc ca fiecare dintre noi să aducem ceva în coşul de încredere pentru PSD, datorită activităţii noastre împreună. (...) Fiecare dintre noi îmi doresc să facă mai mult şi mai bine pentru români”, a declarat Simona Bucura-Oprescu la finalul conferinței de la Palatul Parlamentului.

Critici la adresa deciziilor guvernamentale

În discursul susținut înainte de vot, fostul ministru al Muncii a făcut referire la situația educației din România și la diferențele dintre mediul urban și cel rural în ceea ce privește accesul la studii superioare.

„Doar 16% dintre absolvenţii de studii superioare din România provin din mediul rural. Vedem tot mai des că elevii din mediul, rural au şanse tot mai mici să ajungă la facultate fiindcă familiile nu îşi permit să îi susţină pentru a-şi construi o carieră aşa cum îşi doresc şi aşa cum le permite potenţialul, şi cum să îşi permită când avem politicieni pentru care prioritatea gvernamentală este să taie bursele elevilor, să taie transportul pentru studenţi, iar pentru ei decalogul guvernării începe cu austeritatea? De aceea vom susţine politici publice care să reducă aceste diferenţe”, a anunțat Simona Bucura-Oprescu.

Formațiunea urmează să își continue activitatea sub noua conducere a Organizației de Femei a PSD.

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