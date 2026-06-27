Organizaţiei de Femei a PSD și-a ales președinta cu un vot covârșitor: 443 dintre cele 447 de delegate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 14:49

Simona Bucura-Oprescu, deputat și fost ministru al Muncii, a fost aleasă în funcția de președinte al Organizației de Femei a Partidului Social Democrat. Decizia a fost luată sâmbătă, în cadrul conferinței desfășurate la Palatul Parlamentului, unde a avut loc votul delegatelor.

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