Bolojan se laudă că a scăzut deficitul bugetar și vorbește despre „corecția necesară” a finanțelor statului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 15:32

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis o postare în care afirmă că execuția bugetară pe primele cinci luni indică o reducere semnificativă a deficitului bugetar al României în 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

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