Anca Alexandrescu cere intervenția DNA pentru Gheorghiu și Darău, după un nou contract dat fără licitație unei firme nemțești

Publicat 27 iun. 2026, 10:24 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a demascat încă o manevră prin care oamenii lui Bolojan au dat fără licitație un contract către o firmă din Germania! Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel spune că înțelegerea pentru dezvoltarea portofelului digital a fost semnată cu una dintre firmele pentru care ar fi intervenise Oana Gheorghiu.

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