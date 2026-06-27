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Politica· 1 min citire

Anca Alexandrescu cere intervenția DNA pentru Gheorghiu și Darău, după un nou contract dat fără licitație unei firme nemțești

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 10:24
SursăRealitatea PLUS

Anca Alexandrescu a demascat încă o manevră prin care oamenii lui Bolojan au dat fără licitație un contract către o firmă din Germania! Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel spune că înțelegerea pentru dezvoltarea portofelului digital a fost semnată cu una dintre firmele pentru care ar fi intervenise Oana Gheorghiu.

În opinia Ancăi Alexandrescu, atât Gheorghiu, cât și Irineu Darău, ar trebui să dea explicații în fața procurorilor anticorupție, pe motiv că ar fi favorizat compania din Germania. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Oana Gheorghiu, însă până acum nu am primit niciun răspuns.

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