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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu cere intervenția DNA pentru Gheorghiu și Darău, după un nou contract dat fără licitație unei firme nemțești
Anca Alexandrescu
Publicat27 iun. 2026, 10:24
SursăRealitatea PLUS
Anca Alexandrescu a demascat încă o manevră prin care oamenii lui Bolojan au dat fără licitație un contract către o firmă din Germania! Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel spune că înțelegerea pentru dezvoltarea portofelului digital a fost semnată cu una dintre firmele pentru care ar fi intervenise Oana Gheorghiu.
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