Ionuț Stroe contraatacă în războiul din PNL. Ce se ascunde sub calificativul de „puciști”, conform deputatului

Publicat 27 iun. 2026, 17:24 Sursă Agerpres

Deputatul PNL Ionuț Stroe, unul dintre cei care au contestat în instanță Congresul liberalilor, răspunde acuzelor venite din partea conducerii liberale, precizând că accesul la justiție nu este ''sabotaj'', este definiția statului de drept.

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