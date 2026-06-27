Ionuț Stroe contraatacă în războiul din PNL. Ce se ascunde sub calificativul de „puciști”, conform deputatului

Deputatul PNL Ionuț Stroe, unul dintre cei care au contestat în instanță Congresul liberalilor, răspunde acuzelor venite din partea conducerii liberale, precizând că accesul la justiție nu este ''sabotaj'', este definiția statului de drept.
Replica lui Ionuț Stroe
''Comunicatul de astăzi al conducerii PNL nu este doar un atac la adresa noastră. Este un atac la adresa unui principiu fundamental: dreptul fiecărui cetățean de a se adresa instanțelor de judecată. (...) A te adresa unei instanțe nu este 'sabotaj'. Este un drept garantat de Constituție. Exercitarea unor drepturi procesuale, prevăzute negru pe alb de lege, nu poate fi calificată drept atac la adresa partidului decât de cei care confundă voința proprie cu litera legii. Atunci când conducerea actuală a PNL îi numește 'puciști' pe cei care își caută dreptatea în fața judecătorilor, ea spune, de fapt, că puterea judecătorească nu ar trebui să existe. Că accesul la justiție ar trebui rezervat doar celor care le convin. Aceasta nu este o poziție liberală. Nu este nici măcar o poziție democratică'', a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, Ionuț Stroe.
Totodată, el susține că prin comunicatul transmis de PNL se pune o presiune ''inacceptabilă'' asupra magistraților care urmează să judece aceste cauze.
''Mai grav - prin acest comunicat, PNL pune o presiune publică inacceptabilă asupra magistraților care urmează să judece aceste cauze. A descrie dinainte deciziile instanțelor ca pe niște 'încercări de sabotaj', a sugera 'standarde diferite' și 'semne de întrebare' înainte ca dosarul să fie măcar judecat pe fond (s-a judecat doar prima ordonanță - care nu pune în discuție fondul dreptului) înseamnă a încerca să influențezi actul de justiție prin presiune mediatică'', a spus el.
Un partid serios, de guvernare, nu atacă justiția, consideră Ionuț Stroe, ''o respectă, mai ales atunci când nu îi convine''.
Comunicatul PNL care a încins spiritele
Partidul Național Liberal a transmis sâmbătă un comunicat în care și-a exprimat ''profunda îngrijorare'' față de modul în care s-a desfășurat procedura în dosarul soluționat de Tribunalul Ilfov, în urma acțiunii introduse de foști membri ai conducerii partidului, precizând că, la zece zile de la pronunțare, avocații PNL nu au primit încă acces la dosar.
PNL solicită respectarea dreptului la apărare și condamnă noua încercare de 'sabotare' a deciziilor adoptate de Congres.
''Într-o cauză cu un impact politic major, instanța a pronunțat o soluție într-un interval extrem de scurt. La zece zile de la pronunțare, avocații PNL nu au primit încă acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. În aceste condiții, dreptul efectiv la apărare este grav afectat, iar lipsa de transparență ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil'', se arată în comunicat.
Totodată, conducerea PNL îi acuză că încearcă decredibilizarea partidului pe cei care au contestat în instanță hotărârile adoptate de Congresul Extraordinar al partidului.
''Constatăm că aceiași puciști din PNL continuă ofensiva împotriva propriului partid și au introdus noi acțiuni la Tribunalul București, solicitând suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal. După ce au pierdut categoric prin votul membrilor partidului, aceștia încearcă să obțină în instanță ceea ce nu au reușit în competiția democratică internă. Fiecare nou proces și fiecare nou atac public urmăresc decredibilizarea Partidului Național Liberal și blocarea deciziilor adoptate legitim de Congres. Nu putem să nu observăm că aceste acțiuni servesc intereselor adversarilor politici ai PNL. În loc să respecte voința exprimată democratic de membrii partidului, autorii acestor demersuri aleg să prelungească un conflict artificial, cu singurul efect de a slăbi principala forță politică de centru-dreapta din România'', se precizează în comunicat.
Pe 18 iunie, 16 parlamentari, contestatari ai lui Bolojan, au solicitat Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor luate în Biroul Politic Național al PNL din 15 iunie privind sancționarea parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea Guvernului Veștea, iar instanța le-a dat, în aceeași zi, câștig de cauză și a decis suspendarea acestor decizii ale BPN. Ca urmare, PNL a anunțat că va ataca în termenul legal această hotărâre a Tribunalului Ilfov și că partidul își va desfășura în continuare activitatea politică fără impedimente, pe baza propriilor decizii.
Pe 19 iunie, cei 16 parlamentari liberali au deschis o nouă acțiune la Tribunal, în care au solicitat suspendarea a două decizii luate de BPN al PNL pe 17 iunie, prin care conducerea partidului a convocat un Consiliu Național Extraordinar pe 19 iunie și un Congres Extraordinar pe 21 iunie. Tribunalul Ilfov a stabilit, pentru data de 3 iulie, termenul pentru judecarea acestei cereri.