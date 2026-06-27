Crin Antonescu: Propunerea lui Mureșan, ofensivă pentru acapararea totală a puterii
Crin Antonescu
Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a analizat sâmbătă seara, într-o intervenție telefonică în exclusivitate la Realitatea Plus, principalele evoluții de pe scena politică, cu accent pe nominalizarea lui Siegfried Mureșan drept propunere a alianței PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, precum și pe decizia liberalilor de a readuce în discuție subiectul rotativei guvernamentale.
Realitatea PLUS: Domnule Crin Antonescu, explicați-ne și nouă dacă ați înțeles care a fost motivul pentru care liberalii, chiar la masa negocierilor de la Palatul Cotroceni, s-au răzgândit în privința acestei soluții privind o guvernare prin rotație, cu un guvern minoritar.
Crin Antonescu: Nu știu care sunt explicațiile lor. Eu pot să vă spun ceea ce văd și cum citesc eu situația, care este interpretarea mea în legătură cu cele întâmplate.
În primul rând, chestiunea cu rotația, că veni vorba, mie mi se pare chiar deplasată. Acordul politic inițial, coaliția care s-a format în decembrie 2024 și care, în protocolul ei, prevedea acest sistem de rotație la nivelul funcției de prim-ministru, a încetat odată cu retragerea PSD, cu moțiunea de cenzură, cu tot acest război politic. Evident că acel acord a încetat, iar acum discutăm despre un guvern care să guverneze, în principiu, dacă va putea, până la alegerile parlamentare.
Lăsând la o parte faptul că avem deja două luni de guvern interimar, este destul de puțin credibil, atât în interiorul țării, cât și în exterior, să avem un guvern care să funcționeze doar câteva luni sau cel mult un an, încă din momentul învestirii. Dacă aveam nevoie de stabilitate, atunci trebuie să discutăm despre un guvern normal.
De ce s-au răzgândit? Cum spuneți, nu știu dacă s-au răzgândit. Ceea ce știu este că, în jurul domnului Ilie Bolojan, toată această falangă de tip soroșist a declanșat o ofensivă prin care urmărește, practic, deținerea tuturor pozițiilor de putere.
România este guvernată de peste două luni fără nicio legitimitate, după un vot covârșitor la moțiunea de cenzură. În continuare, formațiunile clasate pe locurile trei, patru și cinci la ultimele alegeri nu doresc să cedeze puterea și nu acceptă o altă formulă de guvernare.
Iar, culminând cu propunerea domnului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, cred că avem imaginea clară a acestei ofensive de acaparare a întregii puteri în stat de către, repet, un grup minoritar, cu un comportament și o structură de gândire politică pe care eu, fără ezitare, le consider aproape de tip bolșevic.
Realitatea PLUS: Domnule Crin Antonescu, astăzi Lia Olguța Vasilescu a declarat că PSD ar trebui să ceară UDMR-ului să se desprindă de Ilie Bolojan, pentru că, în cazul în care ar face acest lucru, guvernul ar putea trece de Parlament. Credeți că se va întâmpla acest lucru din partea UDMR?
Crin Antonescu: Sincer, nu.
UDMR este o formațiune politică serioasă. În general, a făcut, indiferent dacă ne-a plăcut sau nu, ceea ce a spus că va face.
Dacă UDMR, care a avut în general o poziție echilibrată și care, încă de la începutul acestei crize, prin vocea domnului Kelemen Hunor și a altor lideri, s-a pronunțat în favoarea unei soluții echilibrate și viabile, s-a aliat acum destul de brusc și categoric cu tabăra domnului Bolojan, atunci acest lucru are niște explicații.
Nu le cunosc și nu vreau să speculez. Îi respect foarte mult pe acești oameni. Atunci când am avut înțelegeri politice cu ei, au fost ireproșabili. Nu voi comenta eu motivele acestei schimbări. Dacă vor dori să le explice, o vor face ei.
Mi se pare însă evident că acolo s-a schimbat ceva și nu pot pune acest lucru decât pe seama unei construcții susținute și influențate din exterior, adică din afara României.
Reporter: Ce soluție credeți că va adopta Nicușor Dan mâine? Înțeleg că suntem contra cronometru și avem acest blocaj invocat de Nicușor Dan, pe care îl pune pe seama lui Ilie Bolojan. Care ar fi motivele pentru care Ilie Bolojan ar avea de câștigat din acest blocaj al negocierilor pentru viitorul guvern?
Crin Antonescu: Domnul Bolojan câștigă și câștigă de două luni de zile faptul că, deși guvernul a fost demis, el rămâne la putere. Semnează în continuare contracte, iar el și oamenii lui destituie și numesc persoane în funcții de conducere.
Reporter: Adică apreciați că s-ar putea adeveri scenariul potrivit căruia Ilie Bolojan va rămâne premier interimar până în toamnă?
Crin Antonescu: Doamnă, asta nu am cum să știu. Cert este că a ocupat niște poziții de forță, repet, cu o susținere despre care nu știu exact de unde vine. Probabil este o susținere coordonată, pentru că domnul Bolojan reprezintă, apără sau servește anumite interese importante.
Nu știu, de exemplu, interese economice germane, pentru că asta pare destul de evident. Dar nu este vorba doar despre economie, ci și despre politică.
În momentul în care îl propui pe domnul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României, dincolo de faptul că este destul de straniu să propui un om care nu a avut nicio zi de activitate profesională sau politică în România, apar și alte întrebări.
Este adevărat, este europarlamentar, ales pe listele PNL, în alianță cu PSD, și a fost votat de cetățeni. Dar a fost votat pentru Parlamentul European, nu pentru funcția de prim-ministru. În plus, parcursul său politic începe din postura de asistent în cabinetul unui parlamentar dintr-o altă țară. O țară prietenă, desigur, dar totuși o altă țară.
Lăsând acest aspect la o parte, atunci când îl propui pe cineva care s-a remarcat în cercurile de la Bruxelles prin poziții foarte critice față de Donald Trump și față de administrația acestuia, lucrurile capătă și o dimensiune externă.
Înainte ca Donald Trump să câștige alegerile, domnul Mureșan a făcut declarații foarte dure la adresa acestuia. După alegeri, a afirmat că „un infractor dovedit a devenit președintele Statelor Unite”, comentând procesele lui Trump și susținând că acesta afectează democrația americană.
Dacă un astfel de om ar deveni prim-ministrul României, asta ar însemna că Ilie Bolojan și cei care îl susțin transmit un anumit semnal în raport cu administrația americană. Și aceasta este, desigur, o alegere politică, dar trebuie să fim conștienți de consecințele ei și să înțelegem de ce domnul Bolojan insistă asupra acestei variante.
Reporter: Ce soluție credeți că va adopta Nicușor Dan? Pe cine va desemna până la urmă?
Crin Antonescu: Nu văd foarte multe variante. Evident, nu sunt în locul domnului Nicușor Dan.
Domnul Nicușor Dan se află într-o situație complicată. Din motive electorale sau post-electorale, a indicat drept variantă de premier pe domnul Ilie Bolojan, iar acum pare că nu mai poate renunța la această opțiune.
Sincer, nu cred că avea foarte multe motive să facă această alegere, pentru că, în acea construcție politică, PNL era doar a doua forță. Totuși, probabil din considerente legate de angajamentele asumate în campania electorală, a mers pe această variantă, iar acum nu mai știe cum să iasă din această situație.
Din punctul meu de vedere, singura formulă viabilă pentru ieșirea din acest blocaj și pentru evitarea instalării unui guvern condus de Siegfried Mureșan sau a unei formule pe care eu o consider din ce în ce mai agresivă, reprezentată de Ilie Bolojan și susținătorii săi, este o discuție serioasă și onestă între PNL și celelalte forțe politice, în primul rând AUR.
Aceste formațiuni ar trebui să decidă dacă pot ajunge la o înțelegere privind susținerea unui guvern, fie printr-o coaliție, fie printr-un acord parlamentar sau prin orice altă formulă care să permită acordarea votului de învestitură.
Și AUR, indiferent de interesele sale electorale, are responsabilități față de România. Întrebarea este simplă: lăsăm România pe mâna acestei formule reprezentate de Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan sau încercăm să găsim o soluție pentru ieșirea din criză?
De aceea nu înțeleg de ce, într-un moment în care discutăm despre formarea guvernului, AUR începe să vorbească despre suspendarea președintelui. Este o altă temă și, în opinia mea, nu aceasta este prioritatea în momentul de față.
Reporter: Domnule Crin Antonescu, în condițiile actuale, credeți că se poate ajunge la suspendarea președintelui?
Crin Antonescu: Nu știu. Cred că această întrebare ar trebui adresată și domnului Bolojan, pentru că el este cel care ar putea forța o asemenea evoluție.
Suspendarea președintelui nu este însă o procedură care trebuie forțată. Ea trebuie să pornească de la existența unor încălcări ale Constituției. Eu nu cred că, în acest moment, ne aflăm într-o asemenea situație.
Sigur, dacă s-ar ajunge acolo, procedura își urmează cursul constituțional.
Dar repet: în condițiile în care fiecare zi fără un guvern cu puteri depline complică și mai mult situația României, probabil că tocmai asta ne-ar mai lipsi. Ar trebui să ne întrebăm cine ar avea de câștigat dintr-o asemenea evoluție.
Nu am devenit, să știți, nici partizan și nici admirator al președintelui Nicușor Dan. Consider că are partea sa de responsabilitate pentru situația în care s-a ajuns.
În același timp, observ că, în acest moment, în fața acestei ofensive pe care eu o calific drept una de tip bolșevic, venită din partea grupării reprezentate de PNL, USR și Ilie Bolojan, Nicușor Dan este, într-un fel, ultimul obstacol.
Reporter: Credeți că Nicușor Dan va veni mâine cu o propunere concretă de premier?
Crin Antonescu: Este foarte greu de anticipat ce va face domnul Nicușor Dan și, în niciun caz, nu sunt eu în măsură să fac asemenea previziuni.
Reporter: Dar ce ar trebui să facă, din punctul dumneavoastră de vedere?
Crin Antonescu: Probabil că va trebui, până la urmă, să vină cu o soluție, pentru că lucrurile trebuie să înceapă să avanseze.
Repet, alături de domnul Bolojan și de susținătorii săi, atât din țară, cât și din afara țării, există, probabil, dorința de a menține această formulă de guvernare încă doi ani sau chiar mai mult.
Reporter: Domnule Antonescu, ați spus mai devreme că Nicușor Dan este ultimul obstacol în fața lui Ilie Bolojan. Ce ați vrut să spuneți?
Crin Antonescu: Da, exact asta am spus.
Nicușor Dan este cel care, în acest moment, încă se opune ofensivei politice duse de Ilie Bolojan și de gruparea pe care o reprezintă.
Nu mă refeream la Ilie Bolojan, ci la Nicușor Dan.
Reporter: Cine are de câștigat din prelungirea acestei crize politice?
Crin Antonescu: Ilie Bolojan continuă să își rezolve propriile obiective sau obiectivele celor pe care îi reprezintă.
Cei care nu doresc un guvern nesoroșist în România și care nu vor o majoritate parlamentară orientată către parteneriatul cu Statele Unite au interesul ca Ilie Bolojan să rămână în această poziție cât mai mult timp.
Toți ceilalți au de pierdut.
Cred că, din punct de vedere electoral, AUR și-a atins deja un nivel foarte ridicat. Nu sunt convins că va mai câștiga foarte mult în perioada următoare.
Eu nu sunt nici votant și nici simpatizant AUR, dar consider că, în actualul context, un partid de asemenea dimensiune are responsabilitatea de a contribui la ieșirea României din această criză.
Pentru mine, criza se încheie în momentul în care România are un guvern legitim și stabil, nu unul construit în jurul lui Ilie Bolojan sau al lui Siegfried Mureșan.
În cazul domnului Mureșan, nici măcar nu avem experiența unui mandat executiv în România; putem doar să ne imaginăm cum ar guverna.
Citește și
- 20:45Mii de oameni au sărbătorit Ziua Drapelului la Târgu Mureș, într-un marș festiv
- 17:53Laura Vicol a depus o plângere penală pe numele lui Siegfried Mureșan: „Acest aservit străinilor mă amenință”
- 17:24Ionuț Stroe contraatacă în războiul din PNL. Ce se ascunde sub calificativul de „puciști”, conform deputatului
- 17:19Românii cinstesc tricolorul într-un marș organizat de AUR la Târgu Mureș VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News