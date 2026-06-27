Crin Antonescu: Propunerea lui Mureșan, ofensivă pentru acapararea totală a puterii

Publicat 27 iun. 2026, 21:25 Sursă Realitatea PLUS

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a analizat sâmbătă seara, într-o intervenție telefonică în exclusivitate la Realitatea Plus, principalele evoluții de pe scena politică, cu accent pe nominalizarea lui Siegfried Mureșan drept propunere a alianței PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, precum și pe decizia liberalilor de a readuce în discuție subiectul rotativei guvernamentale.

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