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Politica· 1 min citire
Daniel Zamfir, atac dur la Ilie Bolojan: "Vei ieșit rapid și urat din istorie, mincinosule!"
Daniel Zamfir
Liderul senatorilor PSD lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan. Acesta îl acuză pe premierul demis că ar fi dat un mega tun pe final de mandat și face referire la semnarea contractului pentru Portofelul digital.
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