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Politica· 1 min citire

Daniel Zamfir, atac dur la Ilie Bolojan: "Vei ieșit rapid și urat din istorie, mincinosule!"

Daniel Zamfir

Daniel Zamfir

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 iun. 2026, 20:28

Liderul senatorilor PSD lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan. Acesta îl acuză pe premierul demis că ar fi dat un mega tun pe final de mandat și face referire la semnarea contractului pentru Portofelul digital.

Liderul PSD susține că doar pentru acest tip de contracte insistă Bolojan să rămână la putere, pentru că are interese în diverse zone.

”Încă un mega tun al mitomanului. Înțelegeți acum de ce mitomanul Bolojan blochează orice soluție de formare a guvernului? A mai semnat ieri un mega contract-Portofelul digital- cu o firma germana. Ilie, nu mai încerca să prostești lumea cu asa zisele principii ale tale! Ești un instrument jalnic și cinic și vei ieșit rapid și urat din istorie, mincinosule!”, a transmis acesta pe pagina sa de socializare.

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