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Politica· 1 min citire

Sfidare: între două tunuri, Ilie Bolojan inaugurează hoteluri. Cu ce se ocupă premierul interimar în plină criză politică

Ilie Bolojan, inaugurare hotel/ Sursa foto: eBihioreanul.ro.

Ilie Bolojan, inaugurare hotel/ Sursa foto: eBihioreanul.ro.

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 07:07
SursăRealitatea PLUS

Sfidare totală din partea lui Ilie Bolojan. În timp ce România traversează o criză politică și încă nu are un guvern cu puteri depline, premierul interimar merge la evenimente. Premierul demis a participat la inaugurarea unui hotel de cinci stele, a făcut poze cu oamenii și a ținut un discurs, potrivit Realitatea PLUS.

Apariția sa vine într-un moment tensionat, în care scena politică este blocată, iar formarea unui guvern întârzie. Ilie Bolojan a fost invitat să ia cuvântul după primarul comunei Sânmartin, Cristian Laza, și președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, acolo unde a fost construit hotelul.

Bolojan a vorbit despre comunități, antreprenori și administrație, deși, la nivel central, România se află încă într-un blocaj politic major, iar comunitățile, antreprenorii și administrația au fost lovite dur de măsurile luate de austeritate luate de liderul PNL.

„Cel mai important lucru sunt investitorii și oamenii. Sunt aici în semn de respect pentru domnul Podilă, pentru că această categorie, adică investitori, sunt locomotivele dezvoltării”, a spus premierul interimar.

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