Sfidare: între două tunuri, Ilie Bolojan inaugurează hoteluri. Cu ce se ocupă premierul interimar în plină criză politică

Publicat 28 iun. 2026, 07:07 Sursă Realitatea PLUS

Sfidare totală din partea lui Ilie Bolojan. În timp ce România traversează o criză politică și încă nu are un guvern cu puteri depline, premierul interimar merge la evenimente. Premierul demis a participat la inaugurarea unui hotel de cinci stele, a făcut poze cu oamenii și a ținut un discurs, potrivit Realitatea PLUS.

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