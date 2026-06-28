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Politica· 1 min citire
Sfidare: între două tunuri, Ilie Bolojan inaugurează hoteluri. Cu ce se ocupă premierul interimar în plină criză politică
Ilie Bolojan, inaugurare hotel/ Sursa foto: eBihioreanul.ro.
Publicat28 iun. 2026, 07:07
SursăRealitatea PLUS
Sfidare totală din partea lui Ilie Bolojan. În timp ce România traversează o criză politică și încă nu are un guvern cu puteri depline, premierul interimar merge la evenimente. Premierul demis a participat la inaugurarea unui hotel de cinci stele, a făcut poze cu oamenii și a ținut un discurs, potrivit Realitatea PLUS.
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