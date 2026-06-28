Tabăra Veștea continuă disputa cu actuala conducere a PNL. Deciziile de la congres, contestate în instanță

Publicat 28 iun. 2026, 07:38 Sursă Realitatea PLUS

Tabăra condusă de Adrian Veștea continuă disputa cu actuala conducere a PNL și solicită în instanță anularea deciziilor adoptate la Congresul Extraordinar al partidului. Printre acestea se numără și clauza care prevede sancționarea membrilor ce susțin o alianță cu PSD în ciuda directivelor formațiunii, potrivit Realitatea PLUS.

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