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Politica· 1 min citire

Tabăra Veștea continuă disputa cu actuala conducere a PNL. Deciziile de la congres, contestate în instanță

Adrian Veștea

Adrian Veștea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS

Tabăra condusă de Adrian Veștea continuă disputa cu actuala conducere a PNL și solicită în instanță anularea deciziilor adoptate la Congresul Extraordinar al partidului. Printre acestea se numără și clauza care prevede sancționarea membrilor ce susțin o alianță cu PSD în ciuda directivelor formațiunii, potrivit Realitatea PLUS.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan lansează un nou atac direct la justiție! Într-un comunicat, PNL critică decizia magistraților în cazul sesizărilor depuse de liberalii amenințați cu excluderea și încearcă să facă presiuni asupra magistraților.

„Într-o cauză cu un impact politic major, instanța a pronunțat o soluție într-un interval extrem de scurt. La zece zile de la pronunțare, avocații PNL nu au primit încă acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. În aceste condiții, dreptul efectiv la apărare este grav afectat, iar lipsa de transparență ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil”, au transmis liberalii.

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