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Politica· 1 min citire
Tabăra Veștea continuă disputa cu actuala conducere a PNL. Deciziile de la congres, contestate în instanță
Adrian Veștea
Publicat28 iun. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS
Tabăra condusă de Adrian Veștea continuă disputa cu actuala conducere a PNL și solicită în instanță anularea deciziilor adoptate la Congresul Extraordinar al partidului. Printre acestea se numără și clauza care prevede sancționarea membrilor ce susțin o alianță cu PSD în ciuda directivelor formațiunii, potrivit Realitatea PLUS.
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