Manda către Motreanu: „Nu vreți să plecați de la guvernare nici cu apă fiartă”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, răspunde scenariului lansat de prim-vicepreşedintele PNL Dan Motreanu legat de posibila desemnare de către Nicușor Dan a lui Constantin Toma, primar social-democrat, în funcția de premier, fără acordul conducerii pesediștilor, pe modelul Adrian Veştea. "Dane, lasă scenariile! Realitatea este că nu vreţi să plecaţi de la guvernare nici cu apă fiartă", i-a transmis Manda lui Motreanu.
"PSD nu pune orgoliul politic deasupra interesului României. Dacă un asemenea scenariu ar debloca situaţia politică, ar da României un guvern cu puteri depline şi ar permite continuarea proiectelor esenţiale pentru ţară, precum PNRR, aderarea la OCDE, programul SAFE, investiţiile şi consolidarea credibilităţii externe a României, PSD nu l-ar respinge doar pentru că premierul ar proveni dintr-un alt partid", spune Manda.
Social-democratul îi transmite un sfat lui Constantin Toma, primarul dat ca exemplu de Dan Motreanu, în locul lui Adrian Veştea: "Singurul sfat pe care i l-aş da acelui primar PSD ar fi, însă, să se gândească de două ori înainte să accepte. Nu de alta, dar până va veni momentul ca domnul Bolojan să îşi respecte cuvântul, sigur se răzgândeşte din nou (amândoi ştim că este un mincinos) şi mai găseşte un motiv să rămână. Nu ar fi prima dată. Nici măcar a doua".
Mai mult, secretarul general al PSDi-a transmis lui Motreanu să lase scenariile. "Dane, lasă scenariile! Realitatea este că nu vreţi să plecaţi de la guvernare nici cu apă fiartă, ca să nu vă pierdeţi funcţiile şi privilegiile. V-aţi închis în cămară, aţi aprins lumina şi l-aţi găsit pe Ciucu ronţăind într-un colţ".
Scenariul imaginat de Motreanu
Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a publicat sâmbătă pe Facebook un scenariu ipotetic privind desemnarea unui premier PSD de către președintele României, fără consultarea conducerii partidului din care acesta face parte. În acest context, el a descris o serie de posibile tensiuni politice, inclusiv negocierile directe purtate cu parlamentari PSD pentru intrarea în Guvern și schimbările de poziții în interiorul formațiunii.
Motreanu a sugerat, astfel, că PNL ar susține inițial o astfel de desemnare, însă PSD ar respinge oficial propunerea, în timp ce unii parlamentari social-democrați ar putea accepta funcții guvernamentale în schimbul susținerii. El a afirmat, de asemenea, că în acest scenariu ipotetic ar exista presiuni și intervenții din partea unor instituții, precum și încercări de influențare a unor lideri de organizații.
În final, liberalul susține că, în acest cadru ipotetic, guvernul proaspăt-creionat ar putea fi respins în Parlament din lipsa susținerii necesare, iar ulterior s-ar ajunge la ideea susținerii reciproce între partide, în numele stabilității politice. Motreanu precizează că mesajul său reprezintă un exercițiu de imaginație, precizând că "orice legătură cu realitatea este, desigur, pur întâmplătoare... sau poate nu".