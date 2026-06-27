Manda către Motreanu: „Nu vreți să plecați de la guvernare nici cu apă fiartă”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 iun. 2026, 23:30

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, răspunde scenariului lansat de prim-vicepreşedintele PNL Dan Motreanu legat de posibila desemnare de către Nicușor Dan a lui Constantin Toma, primar social-democrat, în funcția de premier, fără acordul conducerii pesediștilor, pe modelul Adrian Veştea. "Dane, lasă scenariile! Realitatea este că nu vreţi să plecaţi de la guvernare nici cu apă fiartă", i-a transmis Manda lui Motreanu.

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