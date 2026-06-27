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Politica· 1 min citire

Dan Dungaciu: AUR vrea alegeri anticipate. Nu vom vota un nou guvern

Dan Dungaciu

Dan Dungaciu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 22:06
SursăRealitatea PLUS

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a comentat sâmbătă seara, în exclusivitate la Realitatea PLUS, blocajul politic major în care se află România ca urmare a lipsei unui consens între președintele Nicușor Dan și liderii principaleor partide parlamentare privind viitoarea formulă guvernamentală. "Liderii coaliției nu mai știu să stea la masă unul cu celălalt și toți împreună, nu mai au soluții. Tensiunile sunt așa de mari încât niciunul nu are soluții", a declarat Dungaciu. În opinia sa, alegerile anticipate sunt singura soluție viabilă în acest moment pentru a scoate țara din criză.

Știre în curs de actualizare.

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