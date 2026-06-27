Dan Dungaciu: AUR vrea alegeri anticipate. Nu vom vota un nou guvern

Publicat 27 iun. 2026, 22:06 Sursă Realitatea PLUS

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a comentat sâmbătă seara, în exclusivitate la Realitatea PLUS, blocajul politic major în care se află România ca urmare a lipsei unui consens între președintele Nicușor Dan și liderii principaleor partide parlamentare privind viitoarea formulă guvernamentală. "Liderii coaliției nu mai știu să stea la masă unul cu celălalt și toți împreună, nu mai au soluții. Tensiunile sunt așa de mari încât niciunul nu are soluții", a declarat Dungaciu. În opinia sa, alegerile anticipate sunt singura soluție viabilă în acest moment pentru a scoate țara din criză.

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