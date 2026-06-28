Nicușor Dan, întâlnire cu oficialii din Polonia. Președintele a publicat imagini de la reuniunea dedicată securității regionale - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 11:14

Președintele Nicușor Dan a publicat imagini de la reuniunea informală din Polonia, unde a participat alături de alți lideri europeni. La deplasare l-a însoțit și partenera sa, Mirabela Grădinaru.

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