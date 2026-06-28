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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, întâlnire cu oficialii din Polonia. Președintele a publicat imagini de la reuniunea dedicată securității regionale - VIDEO

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru în Polonia

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru în Polonia

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 11:14

Președintele Nicușor Dan a publicat imagini de la reuniunea informală din Polonia, unde a participat alături de alți lideri europeni. La deplasare l-a însoțit și partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Potrivit informațiilor transmise, reuniunea găzduită de președintele Poloniei a fost dedicată principalelor teme de securitate din regiune. Liderii au discutat despre consolidarea apărării, descurajarea acțiunilor destabilizatoare, întărirea infrastructurii și securitatea energetică.

Vizita a avut loc într-un moment tensionat pe plan politic, în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Înainte de plecarea în Polonia, Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii partidelor politice și a constatat că nu exista încă un acord pentru învestirea Executivului. Președintele le-a cerut acestora să ajungă cât mai repede la o înțelegere, pentru ca noul Guvern să poată fi învestit.

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