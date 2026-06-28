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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, întâlnire cu oficialii din Polonia. Președintele a publicat imagini de la reuniunea dedicată securității regionale - VIDEO
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru în Polonia
Președintele Nicușor Dan a publicat imagini de la reuniunea informală din Polonia, unde a participat alături de alți lideri europeni. La deplasare l-a însoțit și partenera sa, Mirabela Grădinaru.
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