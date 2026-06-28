Ionuț Stroe acuză conducerea PNL de „trădare”. Liberalii ar pregăti apropierea de USR și cedarea infrastructurii partidului

Deputatul PNL Ionuț Stroe a lansat un nou atac la adresa conducerii Partidului Național Liberal. Acesta acuză liderii partidului că ar pregăti o apropiere de USR și că ar acționa împotriva intereselor liberalilor.
Într-o postare publicată pe Facebook, Stroe vorbește despre un scenariu în care conducerea unui partid și-ar mobiliza susținătorii online împotriva unor colegi de formațiune și ar organiza, fără informarea partidului, întâlniri care ar facilita o colaborare politică cu USR.
Stroe vorbește despre „adevărata trădare”
Ionuț Stroe afirmă că „adevărata trădare” nu este reprezentată de criticile interne, ci de apropierea PNL de USR. Liberalul susține că acest proces s-ar desfășura „în formă continuată de 12 luni”.
„Orice asemănare cu realitatea este întâmplătoare”, afirmă liberalul, după ce face referire la lideri ai PNL și la întâlniri care, în opinia sa, ar fi fost pregătite fără informarea partidului.
Stroe acuză actuala conducere liberală că ar pregăti „livrarea la cheie a întregii infrastructuri a partidului către USR”. Deputatul susține că această direcție este cu atât mai gravă cu cât PNL a fost, în ultimii ani, ținta atacurilor venite din partea USR.
Acuzații dure la adresa conducerii liberale
Deputatul PNL susține că apropierea de USR ar fi făcută împotriva intereselor partidului. În opinia sa, liberalii riscă să își piardă identitatea politică și influența, în timp ce deciziile importante ar fi luate în afara structurilor interne.
În aceeași postare, Stroe afirmă că actuala conducere a PNL „abuzează de particula Național din denumire”. Mesajul său este unul critic la adresa direcției în care ar fi împins partidul în ultima perioadă.
Referiri la Dan Motreanu și Constantin Toma
Ionuț Stroe face referiri critice și la europarlamentarul Dan Motreanu, dar și la primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. Liberalul susține că aceștia s-ar îndrepta politic către USR, într-un context în care tensiunile din interiorul PNL sunt tot mai vizibile.