Ionuț Stroe acuză conducerea PNL de „trădare”. Liberalii ar pregăti apropierea de USR și cedarea infrastructurii partidului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 11:43

Deputatul PNL Ionuț Stroe a lansat un nou atac la adresa conducerii Partidului Național Liberal. Acesta acuză liderii partidului că ar pregăti o apropiere de USR și că ar acționa împotriva intereselor liberalilor.

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