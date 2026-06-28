Marius Budăi acuză PNL și USR că au împins România în blocaj politic și vorbește despre „dosarul iresponsabilității”

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a lansat un atac dur la adresa PNL și USR, formațiuni pe care le acuză că au transformat negocierile pentru formarea unei majorități într-un șir de blocaje și condiții imposibil de acceptat.
Într-o postare intitulată „Dosarul iresponsabilității”, social-democratul susține că actuala criză politică nu este rezultatul unor neînțelegeri întâmplătoare, ci al unei strategii asumate de cele două partide.
Potrivit fostului ministru, există mai multe episoade care, în opinia sa, demonstrează că PNL și USR nu au urmărit ajungerea la un acord, ci prelungirea blocajului guvernamental.
Prima acuzație vizează negocierile pentru formarea Guvernului
Marius Budăi afirmă că, în momentul în care Eugen Tomac a fost nominalizat pentru funcția de premier, negocierile au degenerat într-o succesiune de condiții impuse de PNL și USR.
Potrivit acestuia, fiecare solicitare acceptată era urmată de o alta, fără ca discuțiile să se apropie de un deznodământ.
“Fapta nr. 1”
Eugen Tomac este nominalizat premier. PNL și USR încep „negocierile". De fapt, începe un interogatoriu cu condiții în cascadă, fiecare acceptare urmată imediat de o nouă exigență.
Niciun ministru PSD. Tomac acceptă. Niciun secretar de stat din PSD. Tomac acceptă. Niciun prefect, niciun subprefect apropiat de PSD. Tomac acceptă - și face mai mult: le cere să nominalizeze ei care sunt propunerile de miniștri pe care îi consideră apropiați de PSD și să discute și să-i schimbe. Control total asupra guvernului, pus pe masă. Răspunsul? Au plecat fără să semneze. Pentru că nu un acord căutau. Căutau un pretext documentat pentru refuz. Misiune îndeplinită.”
Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că și-a retras propria propunere
Un alt episod invocat de fostul ministru îl are în prim-plan pe Ilie Bolojan. Marius Budăi susține că liderul liberal ar fi prezentat la Palatul Cotroceni trei variante pentru depășirea crizei politice, inclusiv posibilitatea susținerii unui guvern PSD la votul de învestitură, pentru ca ulterior să renunțe la această variantă.
În opinia social-democratului, schimbarea de poziție ar demonstra că interesul politic a prevalat în fața nevoii de stabilitate.
„“Fapta nr. 2”
Ilie Bolojan vine la Cotroceni și pune singur pe masă trei variante de ieșire din criză - inclusiv susținerea unui guvern PSD la vot de învestitură. Ulterior, același domn Bolojan anunță că PNL nu va susține și că nu va pune în practică ceea ce chiar el a spus.
Când un lider cu pretenții de om de stat își retrage propria ofertă, nu o face pentru că a apărut o soluție mai bună, ci pentru că interesul de partid a învins din nou matematica stabilității. Restul sunt detalii.”
Fostul ministru aduce în discuție și acordul Mercosur
În continuarea mesajului său, Budăi afirmă că actualele solicitări privind consultările și negocierile sunt în contradicție cu modul în care PNL ar fi guvernat anterior.
Acesta amintește declarațiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la acordul Mercosur, despre care spune că ar fi fost semnat fără informarea partenerilor din coaliție.
„Fapta nr. 3”
Același domn Bolojan care astăzi cere consultări și condiții infinite este exact omul care, atunci când guverna, lua decizii majore unilateral, fără să anunțe pe nimeni. Chiar Kelemen Hunor a spus-o public: acordul Mercosur - cu consecințe majore pentru fermierii români - a fost semnat fără ca partenerii de coaliție să fie informați. Chiar voci din interiorul PNL confirmau același mod de lucru.
Concluzia este pe cât de simplă, pe atât de incomodă: regulile coaliției și dialogul sunt bune doar când nu conduc ei.”
Critici la adresa ideii unei majorități parlamentare
Fostul ministru contestă și argumentul potrivit căruia PNL, USR și UDMR ar avea legitimitatea de a desemna primul-ministru prin existența unei majorități parlamentare.
În opinia sa, această formulă nu a fost validată prin votul cetățenilor și nu poate fi prezentată drept expresia unei alianțe politice asumate în fața electoratului.Și acum, despre iluzia „majorității matematice”.
„Reprezentanții PNL și USR pretind dreptul absolut de a da primul-ministru, invocând o majoritate de conjunctură formată ad-hoc în Parlament - PNL, USR și UDMR. Este o construcție artificială, îmbrăcată în retorică democratică.
Nu au candidat împreună. Nu au cerut un mandat comun. Nu au prezentat un program de guvernare comun. Niciun alegător nu a pus ștampila pe o alianță PNL-USR-UDMR - pentru că aceasta nu a existat. Legitimitatea nu se inventează la masa negocierilor, dincolo de voința exprimată clar de cetățeni la alegeri. Mai mult, fisurile interne și ezitările propriilor parlamentari arată că vorbesc despre o majoritate pe care, în realitate, nu o controlează și mai ales nu o dețin.
Cine plătește nota? Nu domnii Bolojan și Fritz. Nu liderii de partid care se plimbă de la Cotroceni la televiziuni și înapoi. O plătim noi, toți cetățenii români.”
Avertisment privind efectele economice ale crizei politice
În mesajul său, fostul ministru afirmă că prelungirea impasului politic produce deja efecte economice și financiare.
Acesta susține că agențiile internaționale de rating urmăresc cu atenție evoluțiile din România și avertizează asupra riscului ca instabilitatea politică să afecteze credibilitatea țării.
„O retrogradare nu vine din senin. Vine după săptămâni și luni în care oameni ca domnii Bolojan și Fritz au ales orgoliul politic în locul stabilității țării. Dacă România va ajunge acolo, responsabilitatea va fi a lor - integral, documentat și irefutabil.”
Potrivit lui Budăi, efectele acestei situații s-ar vedea deja în economie, prin amânarea unor investiții, creșterea costurilor de finanțare și presiunea exercitată asupra monedei naționale.
PSD spune că a oferit soluții pentru depășirea crizei
În finalul mesajului, fostul ministru al Muncii susține că Partidul Social Democrat nu ar fi condiționat negocierile și că a venit la masa discuțiilor cu propuneri pentru formarea unui guvern stabil.
„PSD nu a cerut funcții și nu a impus blocaje. PSD a demonstrat maturitate, a oferit deschidere și a pus pe masă soluții de stabilitate, dar s-a lovit de un zid de orgolii.”
Marius Budăi își încheie mesajul susținând că responsabilitatea pentru actualul impas politic aparține PNL și USR.
„Din păcate, PNL și USR nu au blocat un partid sau o negociere. Au blocat o țară. Iar românii nu le-au dat niciodată un mandat pentru haos.”