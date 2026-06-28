Marius Budăi acuză PNL și USR că au împins România în blocaj politic și vorbește despre „dosarul iresponsabilității”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 13:13

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a lansat un atac dur la adresa PNL și USR, formațiuni pe care le acuză că au transformat negocierile pentru formarea unei majorități într-un șir de blocaje și condiții imposibil de acceptat.

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