AUR propune reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 8% pentru sprijinirea antreprenorilor români

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 13:02

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus o propunere legislativă în Parlament pentru modificarea Codului fiscal, prin care impozitul pe dividende este redus de la 16% la 8%.

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