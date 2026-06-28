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Politica· 1 min citire
Cristoiu acuză: anticipatele ar fi diversiunea lui Bolojan ca să rămână la putere „în vecii vecilor”
Ion Cristoiu
Publicat28 iun. 2026, 13:48
SursăRealitatea PLUS
Maestrul Ion Cristoiu îl torpilează pe Ilie Bolojan. Acesta a transmis că alegerile anticipate reprezintă „o diversiune pentru ca guvernul Bolojan să rămână în vecii vecilor la putere”, potrivit Realitatea PLUS.
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