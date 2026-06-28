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Politica· 1 min citire

Cristoiu acuză: anticipatele ar fi diversiunea lui Bolojan ca să rămână la putere „în vecii vecilor”

Ion Cristoiu

Ion Cristoiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 13:48
SursăRealitatea PLUS

Maestrul Ion Cristoiu îl torpilează pe Ilie Bolojan. Acesta a transmis că alegerile anticipate reprezintă „o diversiune pentru ca guvernul Bolojan să rămână în vecii vecilor la putere”, potrivit Realitatea PLUS.

„Nu se mai pune problema acum să se facă un guvern, să se mai... să se mai încerce unul ca să-l scoatem. Deci s-a renunțat la a mai... a-l mai scoate printr-un guvern gen Vesta sau gen Tomac și începe trăncăneala despre anticipate. Discuția, nu, înlocuirea efortului de a da jos guvernul Cioloș, măcar o zi... Această... Această este o mare diversiune prin care guvernul Cioloș rămâne în vecii vecilor acolo și va continua să semneze decrete, contracte... Nu mai rămâne nimic”, a transmis Ion Cristoiu.

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